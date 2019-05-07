Лидер РПК встретился с юристами и призвал учитывать «чувствительность» Турции

Абдуллах Оджалан, находящийся в заключении лидер террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), призвал поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС) воздерживаться от конфликта с Турцией и принять во внимание то, что он назвал «чувствительностью Турции». 70-летний лидер РПК передал свое заявление через своих адвокатов после того, как им был предоставлен доступ к нему впервые за восемь лет. Встреча с адвокатами состоялась 2 мая и продлилась около часа.

В своем заявлении, которое было распространено его адвокатами на вчерашней пресс-конференции, Оджалан призвал к «демократическим переговорам» между Турцией и РПК, и к использованию мягкой силы вместо «инструментов физического насилия». Он сказал: «Мы считаем, что все стороны должны стремиться решать нерешенные вопросы в Сирии, избегая культуры конфликта и принимая конституционно закрепленную местную демократию в рамках объединенной Сирии».

Надо сказать, что тон Оджалана был воспринят неоднозначно даже в курдских националистических кругах. Некоторые наблюдатели заметили, что слова Оджалана о турецкой «чувствительности» звучат так, словно это говорит не Оджалан, а Барзани, который считается другом Турции, и примерно что-то похожее сказал совсем недавно.

Однако, главной загадкой, которая мучает экспертов, остается вопрос — почему Анкара вообще решила покончить с многолетней изоляцией Оджалана от мира?

Скорее всего непосредственной целью по-видимому, было использование неоспоримого лидерства Оджалана над РПК, чтобы убедить тысячи заключенных, которые проводят длительную голодовку в знак протеста против его изоляции, прекратить свой акцию.

Оджалан также призвал участников голодовки не предпринимать действий, которые угрожают их здоровью или приводят к смерти. Ассоциация по правам человека Турции заявила 22 апреля, что по крайней мере 3000 заключенных в 92 тюрьмах по всей Турции объявили голодовку. Семь из них покончили с собой в марте в течение одной недели. Другой человек по имени Угур Сакар покончил с собой в Германии 21 февраля, в болезненном проявлении культовой преданности Оджалану, который продолжает вдохновлять фанатиков даже спустя почти 20 лет после того, как его приговорили к пожизненному заключению на острове Имралы по обвинению в терроре и государственной измене.

Ибрагим Билмез был одним из четырех адвокатов, которые подали заявку на посещение Оджалана, но не добрались до острова. Он сказал: «Мы считаем, что правительство, наконец, предоставило нам доступ к нашему клиенту после отказа сделать это 810 раз из-за страха перед голодовкой. Тысячи жизней находятся под угрозой». Билмез говорит, что беспокойство по поводу негативной реакции общественности было видно в поспешных похоронах семи заключенных, которые умерли до сих пор. «Их останки были погребены поздними ночными часами, и только ближайшим родственникам было разрешено присутствовать на их похоронах».

Билмез добавляет, что делать какие-то преждевременные выводы еще рано, и вполне возможно, что допущение адвокатов к Оджалану было разовым. Во всяком случае, министерство юстиции еще не ответило на просьбу юристов о следующем посещении лидера РПК. В таком случае голодовки почти наверняка возобновятся.

Сложно сказать, действительно ли голодовка повлияла на решение Анкары. Эту версию с удовольствием продвигают ресурсы близкие к РПК и Демократической партии народов (легальное крыло РПК, представляющее третий по величине блок в турецком парламенте). Их можно понять, ведь тогда это означает, что избранная ими стратегия голодовок (за которую их критиковали даже некоторые сторонники) возымела успех, и в будущем может быть снова применена.

Однако, как сообщает издание Al-Monitor допуск адвокатов к Оджалану можно рассматривать и в контексте тайных переговоров турецких спецслужб с Отрядами народной самообороны (ОНС, YPG) в Сирии. Один из источников, который общался с Al-Monitor на условиях строгой анонимности из-за деликатного характера темы, утверждал, что представители национального разведывательного агентства Турции (MIT) недавно встретились с командиром ОНС Мазлюмом Кобане, близким соратником Оджалана на севере Сирии.

По словам неназванного источника турки и Кобане встречались как минимум три раза за последнее время.

Сам Кобане пока никак не прокомментировал возможные прямые переговоры, но он подтвердил на прошлой неделе на публичном форуме, что «косвенные переговоры» между Турцией и ОНС ведутся «через посредников». Ранее, он также заявлял, что встречался с турецкими разведчиками в Сирии, еще когда между Анкарой и РПК действовала перемирие.

Между тем, посланник США в Сирии Джим Джеффри пытается заключить сделку между Анкарой и Кобане о заключении соглашения относительно «зоны безопасности» на северо-востоке Турции.

Джеффри был как раз в Турции в тот день, когда Оджалан встретился со своими адвокатами. Но Кобане говорит, что соглашение может быть достигнуто только в том случае, если Турция выведет свои войска из Африна, где связанные с РПК т.н. «Силы освобождения Африна» резко увеличили свои атаки на турецких военных и сирийских повстанцев в последние недели. Разумеется, турки с этим условием не согласны.

С другой стороны ОНС не соглашается на условие Турции, которая требует, чтобы ее силы контролировали безопасную зону, простирающуюся на глубину до 40 километров в зону, контролируемую ОНС.

Однако еще один источник Al-Monitor, хорошо осведомленный о переговорах, утверждал, что компромиссная формула, которую Кобане якобы не исключил, - это чистка военных и членов местного совета, связанных с ОНС, в преимущественно арабском городе Тель-Абьяд, под надзором Турции, также как это было в Манбидже.

Но в любом случае, настоящим показателем прогресса в переговорах считается допуск Оджалана к общению с юристами внешним миром.

Однако, есть еще один важный фактор, на который указывают многие наблюдатели в качестве причины для допуска юристов к Оджалану. Это внутриполитический фактор выборов.

Как раз вчера Центральная избирательная комиссия Турции вынесла решение о повторных выборах мэра в Стамбуле, которые пройдут 23 июня. Не будем подробно останавливаться на этой теме, так как о выборах мы уже писали, и в принципе сейчас очевидно, что из всех возможных вариантов реакции на победу оппозиции правящая партия выбрала тот, который подрывает ее собственную демократическую легитимность, зато прибавляет политические очки кемалисту Имамоглу.

Так вот, существует предположение, что допуск юристов к Оджалану вызван попыткой Анкары внести раскол в курдские националистические голоса, которые, как считается, оказали решающее влияние в победе Имамоглу. Источник Al-Monitor это яростно отрицает, и говорит, что посещение Оджалана никак не связано с выборами, а курды дескать все равно будут за оппозицию. Однако, похоже, что сам кемалистский лагерь как раз связывает эти два события, и уже даже вбросил хлесткий лозунг о том, что якобы «свободу Турции променяли на свободу Оджалана».

Во всяком случае, даже слухи о возможном перемирии и смягчении Анкары по отношению к курдскому националистическому движению, вкупе с анти-курдской реакцией самих кемалистов, может отнять у Имамоглу несколько тысяч оппозиционных курдских голосов, даже вопреки призывам ДПН. Может ли Анкара держать в уме такой ход? В принципе, почему бы и нет.