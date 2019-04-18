Экрем Имамоглу: в Стамбуле официально новый мэр

Тысячи жителей Стамбула, размахивающих турецкими флагами, устроили праздник около мэрии Стамбула, когда новый мэр Экрем Имамоглу наконец-то официально получил свой мандат.

Имамоглу получил мандат на пост мэра от Стамбульской избирательной комиссии спустя более чем две недели после муниципальных выборов 31 марта. Задержка, которая поставила всю нацию на грань, была вызвана многочисленными требованиями правящей Партии справедливости и развития (ПСР) о пересчете голосов. ПСР утверждала, что кемалистская Республиканская народная партия (РНП) Имамоглу совершила широкомасштабное мошенничество.

Потеря мощнейшего финансового столпа Турции является серьезным ударом для президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который начал свою политическую карьеру на посту мэра Стамбула четверть века назад.

Возможно, что он не оставит это так. Позавчера ПСР, сославшись на массовые нарушения, официально подала «чрезвычайное возражение» высшему избирательному совету (YSK) в Анкаре на повторное проведение выборов в Стамбуле. РНП отрицает все претензии, говоря, что даже после пересчета Имамоглу сохранил свое лидерство.

Заместитель председателя ПСР Али Ихсан Явуз заявил, среди прочего, что 16 884 голоса за партии остаются неучтенными, что составляет более 13 000 голосов, которыми Имамоглу победил своего конкурента от ПСР Бинали Йылдырыма.

Теоретически, еще многое может измениться, избирком может отменить выборы, и назначить новые. Хотя экономисты предупреждают, что еще одни выборы приведут к тому, что экономика Турции еще больше упадет, в то время как она и так находится под угрозой радикальных санкций со стороны США в связи с покупкой российского комплекса С-400. Тут к слову еще Financial Times опубликовала вчера тревожную новость о том, что Турция поддерживает свои валютные резервы с помощью краткосрочных заимствований, известных как свопы, чтобы скрыть, насколько низко они опустились. Financial Times подсчитала, что после отмены свопов чистые иностранные резервы Турции составили менее 16 млрд долларов, что гораздо меньше 28,1 млрд долларов, о которых сообщал турецкий центральный банк в начале апреля.

Итак, Стамбул (или по крайней мере половина Стамбула) встречает своего нового мэра. Имамоглу всячески старается показать себя градоначальником для всех стамбульцев. «Оставьте позади свои ссоры, давайте думать позитивно», - кричал Имамоглу хриплым от долгой кампании голосом. «Я приветствую всех, поприветствую турок и курдов...мусульмане сунниты, алевиты, христиане, армяне, греки, евреи, я приветствую вас».

Пример того, как может Имамоглу провернуть ловкую и очень театральную сцену — он пригласил к себе в автобус старую женщину в черном чаршафе, и вместе с ней сделал дуа, а толпа кричала «амин!». После чего он укатил в Анкару в мавзолей Ататюрка.

Популизм Имамоглу до боли напоминает популизм другого турецкого политика — нынешнего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Только Эрдогана гораздо более молодого, такого, каким он был сам на посту мэра Стамбула. Очень многие наблюдатели сейчас отмечают, что Имамоглу словно вернул «дух 2002 года» - он одновременно и консерватор, и либерал, он успешен и относительно молод, а его риторика чуть ли не повторяет слово в слово риторику ранней ПСР.

Подводя итоги кампании — безусловно это большая победа оппозиции. В первую очередь это победа психологическая. Многие годы РНП была занята внутренними склоками, неспособная даже убрать нынешнего лидера, давно доказавшего свою неээфективность, Кемаля Кылычдароглу. Теперь, у них появился политик национального уровня, всерьез бросающий вызов Эрдогану, и способный стать президентом уже в 2023 году. Есть все основания считать, что теперь оппозиция сконцентрируется на нем, и будет всеми силами работать на его успех. Многие открыто говорят о «начале конца» эпохи ПСР.

Считается, что без Стамбула ПСР лишится огромного источника дохода, который помогал «смазывать» ее избирательную машину в течение последних 15 лет, не говоря уже о том, что город является символом османской славы.

В общем, не согласиться с тем, что это поражение ПСР, причем поражение крупное, нельзя. Однако любой исход от Всевышнего, и даже поражение несет в себе возможности. В первую очередь, задачей ПСР должен стать анализ своего проигрыша. Самое худшее, что можно сделать в нынешней ситуации для ПСР, это начать обвинять в своем поражении «плохих» жителей Стамбула, населенного якобы крипто-армянами, крипто-греками, крипто-евреями и т. д. Даже аналитики из РНП, такие как Селим Сазак, признавали, что победа Имамоглу в Стамбуле была вызвана не столько хорошей работой оппозиции, сколько потрясающими провалами правящей партии.

Действительно, как можно назвать удачной кандидатуру Бинали Йылдырыма? Человек не из Стамбула, не работавший для Стамбула, и судя по многочисленных свидетельствам, не особо-то и хотевший выдвигаться в мэры Стамбула. На самом деле, для Йылдырыма, который вынужден был оставить свой пост главы меджлиса, нынешние выборы могут стать концом всей политической карьеры. Почему вместо Йылдырыма ПСР не выдвинули какого-нибудь талантливого администратора из Стамбула? Тот же Сазак признает, что если бы вместо Йылдырыма на выборы мэра выдвинули успешного главу районной администрации в Стамбуле, результат однозначно был бы другим.

Подводя итог, напомним нашим читателям, что вчера Турция отмечала очередную годовщину со дня смерти президента Тургута Озала. Один из самых блестящих правителей Турции ХХ века (с 1983 по 1993 годы), он дал туркам три свободы — свободу религии, свободу слова и свободу рынка. В 1987 году тогдашняя правящая партия ANAP провела конституционный референдум, который она проиграла с очень узким разрывом - «да» проголосовали всего 50,2% избирателей, хотя партия Озала агитировала за «нет». Тургут Озал отказался от предлагаемого пересчета голосов и принял результат как есть. В итоге, его поражение превратилось в его успех — Тургут Озал остается одним из лучших президентов Турции в ее истории, которого уважали такие разные фигуры как Маргарет Тэтчер, Джордж Буш-старший, президенты Азербайжана и Армении, и сам Реджеп Эрдоган.

Пока неясно, когда избирком объявит свой вердикт о повторном голосовании, которое, если оно состоится, состоится 2 июня. Распространены слухи о том, что его члены находятся под сильным давлением со стороны правительства, чтобы принять решение в его пользу. Отменят ли в таком случае мандат Имамоглу? Какова будет реакция народа? Мы не знаем, но можно уже с уверенность сказать, что вся история с неудачным пересчетом голосов и без того сильно увеличила популярность Имамоглу, ударив по имиджу ПСР.

И совсем последнее - нас, редакцию «Голоса Ислама», часто обвиняет в анти-эрдогановской позиции (как и наоборот впрочем), хотя мы не про- и не анти-, но в данный момент мы искренне желаем консерваторам из ПСР, с которой многие из нас некогда связывали наивные нео-османские надежды, извлечь правильный урок и превратить свое поражение в успех, как это сделал Тургут Озал. И прежде всего для этого надо признать свое поражение и не слить всю свою демократическую легитимность ради временного торжества.