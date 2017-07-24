"Голос Ислама" снова блокировали

Роскомнадзор в конце прошлой недели в очередной раз блокировал "Голос Ислама".

На этот раз от нас потребовали убрать с сайта статью "Алеппо пал: уроки и выводы", опубликованную 13 декабря 2016 года. В статье защитники российских "скреп", как обычно, усмотрели пропаганду экстремизЬма, поддержку терроризЬма и т.п.

В общем, для того, чтобы облегчить жизнь тем нашим читателям, которые не умеют пользоваться tor, vpn и прочими средствами из джентльменского набора каждого свободомыслящего россиянина, статью мы решили с сайта убрать. Благо, многие ее уже перепечатали, и найти ее в кэше поисковиков при желании не составит особых трудов.

Теоретически наш сайт теперь должны разблокировать, хотя, насколько мы знаем, некоторые операторы и провайдеры и без решений Роскомнадзора периодически ограничивают доступ российских читателей к нам, уже не говоря о регулярных фишинговых и хакерских атаках на нас.

Так что, все же советуем нашим живущим в России читателям сделать так, чтобы ваш доступ к тем или иным источникам информации, не зависел от решения Роскомнадзора. По соответствующим запросам в поисковиках вы найдете немало инструкций, как это сделать.