Солидарность с Мадуро: когда враги на одной стороне

Вчерашний день в Венесуэле был отмечен как никогда горячими событиями. Лидер венесуэльской оппозиции, которого признают временно исполняющим обязанности президента многие страны мира, Хуан Гуайдо, обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. Трансляцию своего выступления он опубликовал во вторник в Twitter.

После публикации заявления сотни сторонников Гуайдо вышли на улицы Каракаса, столицы страны, чтобы выразить ему поддержку. Как сообщается, они начали перекрывать движение на некоторых улицах города. На сторону оппозиции перешли целые группы венесуэльских военных.

На данный момент президент Николас Мадуро заявил о победе над попыткой переворота, но вряд ли на этом все закончится.

Но нам сейчас интересна реакция на события в Венесуэле тех сил, что позиционируют себя в качестве «антиимпериалистических». Разумеется, Мадуро поддерживает Россия, которая вообще похоже обязалась поддерживать всех самых людоедских диктаторов в мире. Но что еще более забавно, поддержка венесуэльского режима это один из тех случаев, когда на одной стороне оказываются турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и ультралевые боевики РПК.

Эрдоган ожидаемо выступил в поддержку Мадуро, сказав:

«Те, кто пытается назначить в Венесуэлу постмодернистского колониального губернатора, должны знать, что способ управления страной определяется исключительно на выборах. Основой демократии являются выборы».

Мы писали уже об этом казусе ранее, так что повторяться не будем, ситуация печальная и явно не в интересах мусульман, да и самой Турции тоже. Особенно это очевидно на фоне поддержки венесуэльского режима со стороны РПК.

Вчера, официальная страница международного табура (батальона) YPG (ОНС) опубликовала фотографию уже умершего социалистического диктатора Венесуэлы Уго Чавеса с комментарием:

«После многих лет экономического саботажа, массовых пропагандистских операций и специальных войн империалистические державы активируют военный переворот, чтобы взять под контроль венесуэльские ресурсы и навязать свою неолиберальную повестку дня. Они не пройдут!».

Надо сказать, что такое сообщение стало неожиданностью для большого числа подписчиков страницы, так как многие западные фанаты ОНС привыкли к тому, что коммунистические «курды» это «самые верные союзники» США, как же они могут поддерживать диктатора, который дружит с Эрдоганом? Все дело в том конечно же в идеологическом социализме РПК, который упорно не замечают или не хотят замечать все эти фанаты, представляя группировку в исключительно прогрессивных тонах.

Но вот международные леваки, участвующие в деятельности РПК, прекрасно осознают и даже не особенно скрывают, что их «дружба» с США это такой же тактический ход как дружба венесуэльских боливарианцев с Турцией (к слову, венесуэльский парламент под председательством Мадуро более десяти лет назад признал геноцид армян и призвал не брать Турцию в ЕС).

Поэтому, поддержка режима Мадуро со стороны РПК нисколько не вызывает удивления. Это левый социалистический и антиимпериалистический режим, вроде того, что они сами пытаются построить в своей Рожаве, разве что уже гораздо более забронзовевший. Зачем поддерживать социалиста Мадуро тем, кто сражается с левыми террористами сами, вот это загадка.