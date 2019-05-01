Общество

Солидарность с Мадуро: когда враги на одной стороне

1 мая в 15:00 Якуб Хаджич 15

Вчерашний день в Венесуэле был отмечен как никогда горячими событиями. Лидер венесуэльской оппозиции, которого признают временно исполняющим обязанности президента многие страны мира, Хуан Гуайдо, обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. Трансляцию своего выступления он опубликовал во вторник в Twitter.

После публикации заявления сотни сторонников Гуайдо вышли на улицы Каракаса, столицы страны, чтобы выразить ему поддержку. Как сообщается, они начали перекрывать движение на некоторых улицах города. На сторону оппозиции перешли целые группы венесуэльских военных.

На данный момент президент Николас Мадуро заявил о победе над попыткой переворота, но вряд ли на этом все закончится.

Но нам сейчас интересна реакция на события в Венесуэле тех сил, что позиционируют себя в качестве «антиимпериалистических». Разумеется, Мадуро поддерживает Россия, которая вообще похоже обязалась поддерживать всех самых людоедских диктаторов в мире. Но что еще более забавно, поддержка венесуэльского режима это один из тех случаев, когда на одной стороне оказываются турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и ультралевые боевики РПК.

Эрдоган ожидаемо выступил в поддержку Мадуро, сказав:

«Те, кто пытается назначить в Венесуэлу постмодернистского колониального губернатора, должны знать, что способ управления страной определяется исключительно на выборах. Основой демократии являются выборы».

Мы писали уже об этом казусе ранее, так что повторяться не будем, ситуация печальная и явно не в интересах мусульман, да и самой Турции тоже. Особенно это очевидно на фоне поддержки венесуэльского режима со стороны РПК.

Вчера, официальная страница международного табура (батальона) YPG (ОНС) опубликовала фотографию уже умершего социалистического диктатора Венесуэлы Уго Чавеса с комментарием:

«После многих лет экономического саботажа, массовых пропагандистских операций и специальных войн империалистические державы активируют военный переворот, чтобы взять под контроль венесуэльские ресурсы и навязать свою неолиберальную повестку дня. Они не пройдут!».

Надо сказать, что такое сообщение стало неожиданностью для большого числа подписчиков страницы, так как многие западные фанаты ОНС привыкли к тому, что коммунистические «курды» это «самые верные союзники» США, как же они могут поддерживать диктатора, который дружит с Эрдоганом? Все дело в том конечно же в идеологическом социализме РПК, который упорно не замечают или не хотят замечать все эти фанаты, представляя группировку в исключительно прогрессивных тонах.

Но вот международные леваки, участвующие в деятельности РПК, прекрасно осознают и даже не особенно скрывают, что их «дружба» с США это такой же тактический ход как дружба венесуэльских боливарианцев с Турцией (к слову, венесуэльский парламент под председательством Мадуро более десяти лет назад признал геноцид армян и призвал не брать Турцию в ЕС).

Поэтому, поддержка режима Мадуро со стороны РПК нисколько не вызывает удивления. Это левый социалистический и антиимпериалистический режим, вроде того, что они сами пытаются построить в своей Рожаве, разве что уже гораздо более забронзовевший. Зачем поддерживать социалиста Мадуро тем, кто сражается с левыми террористами сами, вот это загадка.

Комментарии 15
  • Все больше и больше читая вас уважаемый Якуб убеждаюсь в вашей политической безграмотности, читать Икрамутдина доставляет одно удовольствие, только ради его статей я тут сижу, а когда вижу вашу статью, объязательно знаю что чем то очерните Эрдогана, объясняю для вас малограмотного в сфере геополитики

    Для начала нужно понять суть почему его поддерживает Эрдоган.

    Во первых, экономическая проблема в Венесуэле это не из за Мадуро как многие думают, а из за санкции США которое фактически запретило торговлю нефтью с другими...(как и санкции против Ирана, с чего бюджет Ирана в три раза упал).

    Если мы обьявляем Мадуро врагом и гадом, то аналогично такой же сценарии могут сделать и против тебя.

    Вот не понимаю русских мусульман которые так легко сдаются... если у вас ваших же лидеров, будут давить ваши же враги санкциями и лишать вас более лучшего жизни, вы значит выйдите против своего лидера которого выбрали? Что бы пришел человек который был бы удобен для США? Ведь США поддерживает те кто выгодны для США.

    Если Эрдоган будет играть под дудку США, то поверь в Турции многие проблемы исчезнут, таже инфляция и т.д. но тогда страна потеряет свою независимость...

    Пример кемалисты, когда они в свое время хотели создать свои танки и т.д. то США еще в те времена давила на них и они отказывались от всех проектов...

    А теперь перейдем ко второму почему Мадуро поддерживает Эрдоган. Это чисто для интересов Турции. Мадуро хранит свое золото в Турции)) Плюс защищая Мадуро, Турция себя обезопасивает. Так как США бросят все силы на то что бы смести Мадуро(так как он почти сосед США) и потом перейдут на других а среди них уж точно Турция тоже в списке)) На всех фронтах за раз США не будут тратить свои силы, по одиночке. Как и в Ближнем Востоке было, когда сместили многих и тоже по одиночке делали.

    Народ в Венесуэле разделен. Просто СМИ делает свое. Им выгодно показать что Мадуро диктатор и он во всем виновен)) А анти правительственные выставляют, но при этом хитро и умело убирают новости об про правительственных массовых митингов.

    Изучите про крупные митинги против Эрдогана в 2012 году(парк Гези) тогда даже по хуже Мадурова было:)

    В Турции народ тоже разделен, часть половино яро поддерживает Эрдогана и где то часть 30% население яро против Эрдогана а остальным как то))

    По такой же аналогии если бы вы видели кадры про Парка Гези в Турции то думали что якобы все турки яро против Эрдогана:)

    Тогда все СМИ яро кричали об диктатора Эрдогана:)

    Будьте умнее и не дайте СМИ что бы промывали мозги. Все СМИ всегда будут петь свою версию)) Почему то мировые СМИ почти забыли как Сиси(про американский) придя уничтожил тысячи мирных...

    Не давно тот же Сиси продлил себе правление чуть ли не до конца смерти)) И при том якобы в референдуме почти 90% египтян были за:))

    А Мадуро президентские выборы выиграл где то 67% в отличии от 95% Сиси)) Который оказывается не диктатор для США а лучший друг))

    Поэтому воздержись лучше писать статьи про Эрдогана, никто в мире не делает столько пользы для уммы чем господин Эрдоган.
    (0)
    1 мая в 15:20
    • Орхан Гасанзаде, спасибо за комплимент, конечно, но у нас с Якубом в целом идентичное отношение к Эрдогану. Оно не анти-, как иногда ошибочно думают, но уже давно и не безоговорочное за, а критическое. Это значит, что когда мы считаем, что он поступает правильно, мы поддерживаем его, когда считаем, что он ошибается - критикуем. Во многом это такая же позиция как у профессора Давутоглу, премьерство которого мы считаем политическим пиком АПК как исламского проекта с глобальным потенциалом.

      Ну и на счет "нашего лидера", конечно, улыбнуло. Если вы регулярно нас читаете, то должны знать, что к Путину мы относимся много хуже, чем к Эрдогану, который для нас все же со всеми оговорками свой. Кого-кого, а Путина мы в такой ситуации точно защищать не будем - ни одного основания для этого у нас точно нет, мягко говоря.
      (564)
      1 мая в 15:38
      • Орхан Гасанзаде, оба автора похожи на тех кто помог свергнуть Абдул Хамида 2,а потом громко плакали и сожалели
        Только вот если они жили в Турции,то авторов никак не коснутся турецкие проблемы. Тут глубоко играбттих чувства может обиды может злости,поэтому аппелируют к Давутоглу , что именно его действия исламского пика АКП достигли.Игнорируя Эрдогана, что именно он лидер АКП,что именно он отсидел в тюрьме за исламские стихи,что именно его пытались убить в ночь переворота,что именно его европейские фашисты видят как главного лидера мусульман.
        Они не упомянут того что кризис в самой богатой стране нефтью мира произошла из за Америки и ее санкций,не упомянут что это политическая игра "враг моего врага" не упомянут что интересы Турции в данный момент такие. Будут разжёвывать что Эрдоган не прав тут то,и там то и так далее.
        Ну чтоб жизнь такая, всегда разногласия были среди мусульман. Главное ведь не на-каркать ,уйдет Эрдоган,сложно будет мусульманам Турции и остального мира куда его помощь доходит
        (0)
        1 мая в 16:15
        • Орхан Гасанзаде, ну вот читайте Икрамутдина Хана, он же тоже самое пишет.

          https://golosislama.com/news.php?id=35816
          (0)
          1 мая в 16:49
          • Мухаммад Али, теперь еще мы и Эрдогана помогаем свергнуть :)

            Как, если мы даже не избиратели Турции, а среди наших читателей таковых кот наплакал, и голосуют они, несмотря ни на что, обычно за АКП-МХП?

            Может быть, тем, что указываем на ошибки, которые и могут привести в итоге к поражению проекта Эрдогана, а с ним и других мусульман, зависимых от него?
            (564)
            1 мая в 17:06
            • Икрамутдин то что вы одного мнение с Якубом могли и не говорить я знаю, но вы как он не пишите порочащие Эрдогана статьи, в статьях Якуба чувствуется глубокое лицемерие, обида, вы сегодня называете себя мусульманами как и верно подметил Мухаммед, мусульмане времён Абдульхамида 2, осознанно или неосознанно вы воюете идологически против единственного правителя мусульман который не марионетка, знаете сейчас 21 век, век информации, любой человек имеющий каплю мозгов скажет вам тоже самое, сейчас слишком много доступной информации, читай и анализируй, у Эрдогана ошибок много никто не спорит, но другого нет сегодня, не станет его сразу будет уничтожен проект "Политический Ислам", опорой которого является Турция Эрдогана а не Давутоглу. У Давутоглу нет того 30 летнего политического опыта как у Эрдогана, Давутоглу не имел таких великих наставников как Неджмеддин Эрбакан. Мусульмане в большинстве слава Богу верят ему и не думают как вы. Вы для меня не более чем смутьяне, пусть даже неосознанно делаете это, но факт не меняется.
              (0)
              1 мая в 18:03
              • Орхан Гасанзаде, а в чем сегодня заключается этот проект Политического Ислама с Эрдоганом как его центром? Не для Турции, а именно в мировом масштабе, и не на уровне риторики, а на уровне дел? Можете это объяснить?

                Мы же воспринимаем Эрдогана как главным образом турецкого национального мусульманского лидера. Но при всем при том, что он немало сделал, ясно ведь, что вечно вся страна и ее мусульмане не могут и не будут зависеть от одного человека. Про остальную Умму и говорить не о чем, так как практически Эрдоган мало чем ей может помочь за незначительными исключениями - каждому приходится рассчитывать только на свои силы и уповать на Аллаха.
                (564)
                1 мая в 18:09
                • Орхан Гасанзаде, ну вот опять, "младотурки". Вы когда нас сравниваете с младотурками, вы подразумеваете, что мы тоже турецкая революционная организация, стремящияся свергнуть своего халифа? Вы серьезно?

                  Я просто напомню: во-первых, Эрдоган не халиф, это национальный лидер своей страны, его критика, без оскорблений, является конституционным правом каждого турецкого гражданина. И многие этим правом пользуются, даже члены АКР. Во-вторых, наш ресурс не только не младо-, он вообще не турецкий. Турция для нас эта важная и любимая мусульманская страна, но мы существуем ВНЕ турецкого политического и медийного поля. Наша критика, равно как и наше восхваление, не ведет ни к свержение Эрдогана, ни к его укреплению, точно также как наши материалы не влияют на политическую ситуацию в Индонезии, например.

                  Отсюда же мне не понятны ваши обвинения в лицемерии. Если вы не согласны с мнением, это ваше право, но причем тут лицемерие?
                  (0)
                  1 мая в 19:33
                  • Очень очень несправедливы вы, что он сделал? Он спас 4 млн беженцев от рук тирана Асада Ирана и РФ от верной смерти, и до сих пор кормит их не смотря на проблему в экономике, он выполняет самую широкую гуманитарную миссию в мире, он защитил Катар от вторжения арабской коалиции что помогла ей избежать судьбы Йемена, Турция Эрдогана делает всё что в ее силах, он большего не может, а другие лидеры и этого не делают, сегодня турция Эрдогана ассоциируется у мусульман с крепостью, где укрываются братья мусульмане, ихваны, оппозиция арабским муртадами КСА и ОАЭ? Все бегут и живут под зонтиком Эрдогана, я ещё раз повторяю я его не идеализирую, у него много ошибок, но он лучший из того что есть среди правителей мусульман.
                    (0)
                    1 мая в 21:00
                    • Орхан Гасанзаде, /Для начала нужно понять суть почему его поддерживает Эрдоган./
                      Может быть, это своего рода "ответка" на действия США против Турции как союзника по НАТО. Уважающие себя страны так или иначе, в своё время, дают ответ. Турция при Эрдогане сфокусировалась на своих интересах, а не на обслуживании интересов старших партнёров по блоку и расфокусироваться "смерти подобно" для страны.
                      (1321)
                      1 мая в 21:06
                      • Икрамутдин Хан, /Не для Турции, а именно в мировом масштабе, и не на уровне риторики, а на уровне дел? /
                        Например, слом западного, израильского и др. проекта по строительству терористического, антиисламского государства вдоль южной границы Турции с выходом к Средиземному морю, поддержка таких стран как Катар, международно признаного правительства Ливии, продвижение своих интересов на Африканском Роге, гуманитарная помощь в различных мусульманских странах и пр. Всё это во взаимных интересах Турции как страны и Политического Ислама как мирового проекта, ведь всё на свете бывает взаимно, всё находится в отношении и отдельно от интересов государств Политический Ислам как проект значительно не укрепится, а значительно потерять может.
                        (1321)
                        1 мая в 21:26
                        • Орхан Гасанзаде, не соласен с вами в одном, а именно о стиле письма "Якуба Хаджич" и "Икрамутдин Хана". Это совсем разные стили и методы подачи материала. ИХ пишет не очень грамотно и складно, из-за чего я и перестал сюда заходить. А что касается ЯХ, то статьи подаются более менее грамотно, читабельно. Я не касаюсь сути материала, так как я тоже не согласен с их нападками на Эрдогана и устроить в Турции "арабскую весну" (или по крайней мере дуть в дудку израильтян и всех прочих антитурецких шобламорд), подливая масло в антиэрдогановшину. Скорее этих авторов устроить, если к власти в Турции придут кемалисты и дадут им там политубежища.
                          (1112)
                          1 мая в 22:20
                          • smr, соглашусь с указанным кроме курдской проблемы - там очевидно преобладает националистическая повестка, свидетельством чего является ее поддержка кемалистами и бозкуртами, на фоне которой были перепалки между ними и Давутоглу, критиковавшим политику в Иракском Курдистане.

                            А так, да, указанные вещи вписываются в политику превращения Турции в региональную державу, хотя уже события в Сирии показали ограниченность ее возможностей в этом. Но лучше что-то, чем вообще ничего.
                            (564)
                            1 мая в 23:10
                            • Орхан Гасанзаде, может быть, он лучший среди современных правителей мусульман, и делает, что может. Мы же не спорим с этим. Мы говорим, что ставить знак равенства между Исламским проектом и Эрдоганом неправильно ни с какой точки зрения, хотя бы потому, что он смертный человек, как и мы все, а позиции его партии в системе электоральной демократии зависят от переменчивых настроений избирателей. Большинство которых, кстати, совершенно не хотят, чтобы Турция тащила на себе груз всех проблем Исламского мира, а имеют национал-прагматические устремления.
                              (564)
                              1 мая в 23:15
                              • Muslim, кемалисты предоставят нам убежище - спасибо, посмеялся. Нет, мы отнюдь не хотим свержения Эрдогана именно потому, что свергать его скорее всего будут силы, худшие чем он. Да и вообще мы желаем Турции эволюционного развития, а не потрясений.

                                Просто надо понять, что Эрдоган смертный человек, а любой партийный проект в современном мире имеет срок годности, поэтому отождествлять с ними Ислам неверно. Исламский проект может использовать те или иные партии или лидеров, но не должен становиться их заложником.
                                (564)
                                1 мая в 23:19