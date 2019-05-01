Солидарность с Мадуро: когда враги на одной стороне

Вчерашний день в Венесуэле был отмечен как никогда горячими событиями. Лидер венесуэльской оппозиции, которого признают временно исполняющим обязанности президента многие страны мира, Хуан Гуайдо, обратился к военным Боливарианской республики с призывом выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. Трансляцию своего выступления он опубликовал во вторник в Twitter.
После публикации заявления сотни сторонников Гуайдо вышли на улицы Каракаса, столицы страны, чтобы выразить ему поддержку. Как сообщается, они начали перекрывать движение на некоторых улицах города. На сторону оппозиции перешли целые группы венесуэльских военных.
На данный момент президент Николас Мадуро заявил о победе над попыткой переворота, но вряд ли на этом все закончится.
Но нам сейчас интересна реакция на события в Венесуэле тех сил, что позиционируют себя в качестве «антиимпериалистических». Разумеется, Мадуро поддерживает Россия, которая вообще похоже обязалась поддерживать всех самых людоедских диктаторов в мире. Но что еще более забавно, поддержка венесуэльского режима это один из тех случаев, когда на одной стороне оказываются турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и ультралевые боевики РПК.
Эрдоган ожидаемо выступил в поддержку Мадуро, сказав:
«Те, кто пытается назначить в Венесуэлу постмодернистского колониального губернатора, должны знать, что способ управления страной определяется исключительно на выборах. Основой демократии являются выборы».
Мы писали уже об этом казусе ранее, так что повторяться не будем, ситуация печальная и явно не в интересах мусульман, да и самой Турции тоже. Особенно это очевидно на фоне поддержки венесуэльского режима со стороны РПК.
Вчера, официальная страница международного табура (батальона) YPG (ОНС) опубликовала фотографию уже умершего социалистического диктатора Венесуэлы Уго Чавеса с комментарием:
«После многих лет экономического саботажа, массовых пропагандистских операций и специальных войн империалистические державы активируют военный переворот, чтобы взять под контроль венесуэльские ресурсы и навязать свою неолиберальную повестку дня. Они не пройдут!».
Надо сказать, что такое сообщение стало неожиданностью для большого числа подписчиков страницы, так как многие западные фанаты ОНС привыкли к тому, что коммунистические «курды» это «самые верные союзники» США, как же они могут поддерживать диктатора, который дружит с Эрдоганом? Все дело в том конечно же в идеологическом социализме РПК, который упорно не замечают или не хотят замечать все эти фанаты, представляя группировку в исключительно прогрессивных тонах.
Но вот международные леваки, участвующие в деятельности РПК, прекрасно осознают и даже не особенно скрывают, что их «дружба» с США это такой же тактический ход как дружба венесуэльских боливарианцев с Турцией (к слову, венесуэльский парламент под председательством Мадуро более десяти лет назад признал геноцид армян и призвал не брать Турцию в ЕС).
Поэтому, поддержка режима Мадуро со стороны РПК нисколько не вызывает удивления. Это левый социалистический и антиимпериалистический режим, вроде того, что они сами пытаются построить в своей Рожаве, разве что уже гораздо более забронзовевший. Зачем поддерживать социалиста Мадуро тем, кто сражается с левыми террористами сами, вот это загадка.
Для начала нужно понять суть почему его поддерживает Эрдоган.
Во первых, экономическая проблема в Венесуэле это не из за Мадуро как многие думают, а из за санкции США которое фактически запретило торговлю нефтью с другими...(как и санкции против Ирана, с чего бюджет Ирана в три раза упал).
Если мы обьявляем Мадуро врагом и гадом, то аналогично такой же сценарии могут сделать и против тебя.
Вот не понимаю русских мусульман которые так легко сдаются... если у вас ваших же лидеров, будут давить ваши же враги санкциями и лишать вас более лучшего жизни, вы значит выйдите против своего лидера которого выбрали? Что бы пришел человек который был бы удобен для США? Ведь США поддерживает те кто выгодны для США.
Если Эрдоган будет играть под дудку США, то поверь в Турции многие проблемы исчезнут, таже инфляция и т.д. но тогда страна потеряет свою независимость...
Пример кемалисты, когда они в свое время хотели создать свои танки и т.д. то США еще в те времена давила на них и они отказывались от всех проектов...
А теперь перейдем ко второму почему Мадуро поддерживает Эрдоган. Это чисто для интересов Турции. Мадуро хранит свое золото в Турции)) Плюс защищая Мадуро, Турция себя обезопасивает. Так как США бросят все силы на то что бы смести Мадуро(так как он почти сосед США) и потом перейдут на других а среди них уж точно Турция тоже в списке)) На всех фронтах за раз США не будут тратить свои силы, по одиночке. Как и в Ближнем Востоке было, когда сместили многих и тоже по одиночке делали.
Народ в Венесуэле разделен. Просто СМИ делает свое. Им выгодно показать что Мадуро диктатор и он во всем виновен)) А анти правительственные выставляют, но при этом хитро и умело убирают новости об про правительственных массовых митингов.
Изучите про крупные митинги против Эрдогана в 2012 году(парк Гези) тогда даже по хуже Мадурова было:)
В Турции народ тоже разделен, часть половино яро поддерживает Эрдогана и где то часть 30% население яро против Эрдогана а остальным как то))
По такой же аналогии если бы вы видели кадры про Парка Гези в Турции то думали что якобы все турки яро против Эрдогана:)
Тогда все СМИ яро кричали об диктатора Эрдогана:)
Будьте умнее и не дайте СМИ что бы промывали мозги. Все СМИ всегда будут петь свою версию)) Почему то мировые СМИ почти забыли как Сиси(про американский) придя уничтожил тысячи мирных...
Не давно тот же Сиси продлил себе правление чуть ли не до конца смерти)) И при том якобы в референдуме почти 90% египтян были за:))
А Мадуро президентские выборы выиграл где то 67% в отличии от 95% Сиси)) Который оказывается не диктатор для США а лучший друг))
Поэтому воздержись лучше писать статьи про Эрдогана, никто в мире не делает столько пользы для уммы чем господин Эрдоган.
Ну и на счет "нашего лидера", конечно, улыбнуло. Если вы регулярно нас читаете, то должны знать, что к Путину мы относимся много хуже, чем к Эрдогану, который для нас все же со всеми оговорками свой. Кого-кого, а Путина мы в такой ситуации точно защищать не будем - ни одного основания для этого у нас точно нет, мягко говоря.
Только вот если они жили в Турции,то авторов никак не коснутся турецкие проблемы. Тут глубоко играбттих чувства может обиды может злости,поэтому аппелируют к Давутоглу , что именно его действия исламского пика АКП достигли.Игнорируя Эрдогана, что именно он лидер АКП,что именно он отсидел в тюрьме за исламские стихи,что именно его пытались убить в ночь переворота,что именно его европейские фашисты видят как главного лидера мусульман.
Они не упомянут того что кризис в самой богатой стране нефтью мира произошла из за Америки и ее санкций,не упомянут что это политическая игра "враг моего врага" не упомянут что интересы Турции в данный момент такие. Будут разжёвывать что Эрдоган не прав тут то,и там то и так далее.
Ну чтоб жизнь такая, всегда разногласия были среди мусульман. Главное ведь не на-каркать ,уйдет Эрдоган,сложно будет мусульманам Турции и остального мира куда его помощь доходит
https://golosislama.com/news.php?id=35816
Как, если мы даже не избиратели Турции, а среди наших читателей таковых кот наплакал, и голосуют они, несмотря ни на что, обычно за АКП-МХП?
Может быть, тем, что указываем на ошибки, которые и могут привести в итоге к поражению проекта Эрдогана, а с ним и других мусульман, зависимых от него?
Мы же воспринимаем Эрдогана как главным образом турецкого национального мусульманского лидера. Но при всем при том, что он немало сделал, ясно ведь, что вечно вся страна и ее мусульмане не могут и не будут зависеть от одного человека. Про остальную Умму и говорить не о чем, так как практически Эрдоган мало чем ей может помочь за незначительными исключениями - каждому приходится рассчитывать только на свои силы и уповать на Аллаха.
Я просто напомню: во-первых, Эрдоган не халиф, это национальный лидер своей страны, его критика, без оскорблений, является конституционным правом каждого турецкого гражданина. И многие этим правом пользуются, даже члены АКР. Во-вторых, наш ресурс не только не младо-, он вообще не турецкий. Турция для нас эта важная и любимая мусульманская страна, но мы существуем ВНЕ турецкого политического и медийного поля. Наша критика, равно как и наше восхваление, не ведет ни к свержение Эрдогана, ни к его укреплению, точно также как наши материалы не влияют на политическую ситуацию в Индонезии, например.
Отсюда же мне не понятны ваши обвинения в лицемерии. Если вы не согласны с мнением, это ваше право, но причем тут лицемерие?
Может быть, это своего рода "ответка" на действия США против Турции как союзника по НАТО. Уважающие себя страны так или иначе, в своё время, дают ответ. Турция при Эрдогане сфокусировалась на своих интересах, а не на обслуживании интересов старших партнёров по блоку и расфокусироваться "смерти подобно" для страны.
Например, слом западного, израильского и др. проекта по строительству терористического, антиисламского государства вдоль южной границы Турции с выходом к Средиземному морю, поддержка таких стран как Катар, международно признаного правительства Ливии, продвижение своих интересов на Африканском Роге, гуманитарная помощь в различных мусульманских странах и пр. Всё это во взаимных интересах Турции как страны и Политического Ислама как мирового проекта, ведь всё на свете бывает взаимно, всё находится в отношении и отдельно от интересов государств Политический Ислам как проект значительно не укрепится, а значительно потерять может.
А так, да, указанные вещи вписываются в политику превращения Турции в региональную державу, хотя уже события в Сирии показали ограниченность ее возможностей в этом. Но лучше что-то, чем вообще ничего.
Просто надо понять, что Эрдоган смертный человек, а любой партийный проект в современном мире имеет срок годности, поэтому отождествлять с ними Ислам неверно. Исламский проект может использовать те или иные партии или лидеров, но не должен становиться их заложником.