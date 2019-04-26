Суд обязал «Новую газету» удалить материалы о пытках в ФСБ

Басманный суд Москвы удовлетворил иск ФСБ России, которая требовала удалить две статьи «Новой газеты» о пытках, сообщает агентство «Москва».

Речь идет о материалах, в которых сообщалось, что сотрудники ФСБ пытали гражданина Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова.

Напомним, что Зайнабидинова задержали после взрыва дома в Магнитогорске, и по утверждению «Новой газеты», которая ссылается жену Зайнабидинова и правозащитников, его пытали.

Суд удовлетворил требование ФСБ признать распространенную информацию не соответствующей действительности, и посчитал, что материалы «Новой газеты» порочат деловую репутацию ФСБ. По решению суда, издание должно опубликовать опровержение и удалить статьи.

В «Новой газете» сообщили, что обжалуют решение суда.