Гражданин Кыргызстана не взрывал дом в Магнитогорске

Хуснидин Зайнабидинов, гражданин Кыргызстана, был задержан в Магнитороске по делу о взрыве в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщили 25 января российские СМИ со ссылкой на правозащитника Бахрома Хамроева. По словам правозащитников, сейчас Хуснидин находится в СИЗО № 2 Магнитогорска.

Между тем генеральное консульство Кыргызстана в Екатеринбурге заявило, что Зайнабидинов был задержан так как его объявили в розыск по нескольким статьям, которые не имеют отношения к взрыву.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что задержанный находится в международном розыске по инициативе Киргизии за участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года. «До принятия решения об экстрадиции в Киргизскую Республику задержанный содержится под стражей», — добавила она.

Однако ранее супруга Зайнабидинова сообщила журналистам, что ее мужа задержали 16 января и пытали в полиции, в том числе били током. «Ему показали фотографии неизвестных людей с бородами и выпрашивали их данные. Он сказал, что не знает их, но ему не поверили», — сказала она.

Спустя некоторое время сотрудники ФСБ передали Хуснидина полиции. Обвинений, связанных со взрывом дома на Карла Маркса, ему не предъявили.

Представители МВД в Челябинской области естественно опровергают сообщения о пытках.

«Факт пыток мы не подтверждаем, это бурная фантазия. Он действительно находится в международном розыске, но по вопросам экстрадиции перенаправляем в прокуратуру о Челябинской области», — говорят челябинские силовики.

Супруга Хуснидина рассказывает, что ее муж не только не был террористом, но и не причастен к межэтническим столкновениям в Узбекистане в 2010 году. По ее словам они с мужем — этнические узбеки — бежали из страны сразу, как только начались столкновения.