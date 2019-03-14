ФСБ пытается защитить в суде деловую репутацию

Федеральная служба безопасности России подала в Басманный суд Москвы иск о защите деловой репутации к "Новой газете" и автору издания Ивану Жилину, сообщают Кавказ.Реалии.

Спецслужба требует от «Новой Газеты» опровержения материалов о пытках в отношении гражданина Кыргызстана, задержанного после взрыва жилого дома в Магнитогорске.

О деле Хуснидина Зайнабидинова, которого задержали в Магнитогорске, мы уже писали.

Жена Зайнабидинова и правозащитники сообщали, что он жаловался на пытки. После публикаций в СМИ региональный прокурор заявил, что тот отказался от своих слов, однако это сообщение было отвергнуто.

В исковом заявлении ФСБ утверждается, что допущенные в статьях «Новой газеты» высказывания сводятся к тому, что спецслужбе «приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний». Это «бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», — считают в спецслужбе. В итоге ведомство требует удалить материалы.

Все же заметим, что такое представление об этом органе у широкого круга читателей сложилось задолго до дела Зайнабидинова. Так что сотрудникам ФСБ понадобится не один судебный процесс, чтобы восстановить репутацию.