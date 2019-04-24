Президент Ирана объявил, что Пакистан и Иран создадут совместные пограничные силы безопасности для реагирования на всплеск насилия вдоль общей границы стран. Это решение стало главным результатом визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Иран, о котором мы писали вчера.

Безопасность границ была главной темой визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Тегеран, где он встретился с президентом Ирана Хасаном Рухани и верховным лидером Али Хаменеи.

«Обе страны [договорились] о создании совместных сил быстрого реагирования, которые будут действовать на границах двух стран для борьбы с терроризмом», - сказал Рухани на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Хан пообещал, что его правительство не допустит использования пакистанской земли вооруженными группами против какой-либо страны.

«Мы не позволим боевикам действовать на нашей земле», - сказал он. «Это правительство впервые в истории [Пакистана] упразднит любую военизированную группировку в нашей стране».

Хан сказал, что совершил поездку к юго-западному соседу Пакистана, потому что он чувствовал, что растущие инциденты в сфере трансграничной безопасности могут вбить клин между двумя странами.

«Я чувствовал, что проблема терроризма усилит разногласия между нашими странами, поэтому для меня было очень важно приехать сюда с нашим начальником безопасности, чтобы мы решили этот вопрос».

На прошлой неделе в четверг министерство иностранных дел Пакистана опубликовало строго сформулированное письмо Тегерану, в котором Иран обвиняется в «бездействии» против сепаратистских групп этнических белуджей, предположительно базирующихся в Иране.

А в субботу организация, представляющая семьи иранских жертв нападений, выпустила письмо с требованием, чтобы Хан обеспечил более активные действия против вооруженных групп, действующих в Пакистане.

«Эти действия непрерывно продолжаются в течение нескольких лет, и, к сожалению, со стороны Исламабада не было предпринято никаких серьезных действий, чтобы предотвратить их», - говорится в письме Хабилианской ассоциации, сообщает иранское агентство Fars.

Аналитики говорят, что пакистанские лидеры напряженно работали во время двухдневного визита, чтобы наладить сотрудничество со своими иранскими коллегами по этому вопросу.

«Это никак не может отвечать интересам Пакистана [такие атаки], даже если Пакистан очень глуп», - сказал Захид Хуссейн, аналитик по безопасности из Исламабада. «Это никоим образом не полезно ни для кого».

Хуссейн сказал, что юго-западная провинция пакистанская провинция Белуджистан, граничащая с иранской провинцией Систан-Белуджистан, является большой малонаселенной территорией, которую трудно контролировать.

«Это обширная территория, и контроль над ней затруднен, поэтому группам легко действовать с обеих сторон», - сказал он.

Кроме того, обе страны также согласились учредить бартерный комитет для содействия планируемому увеличению торговли между ними в обход санкций США, которые наказывают прямые финансовые операции с большинством иранских компаний.

«Мы договорились создать бартерный комитет, чтобы можно было обмениваться товарами и потребностями двух стран и создавать бартерный счет», - сказал Рухани, добавив, что в планах находятся работы по соединению двух стран новыми глубоководными торговыми портами Гвадар и Чарбахар по железной дороге.

Рухани также сказал, что обе стороны обсудили ситуацию в регионе, где Иран годами противостоит своему региональному конкуренту - Саудовской Аравии.

Имран Хан подтвердил, что его страна не примет участие в какой-либо военной коалиции против Ирана.

Забавно, что визит Хана в Тегеран произошел спустя несколько месяцев после того, как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман (МБС) пообещал инвестировать 20 млрд. долларов во время государственного визита в пакистанскую столицу Исламабад.

Как говорит Захид Хуссейн, Пакистану всегда приходилось балансировать на грани в отношениях с Ираном и Саудовской Аравией, стремясь сохранить нейтралитет, и оставаясь при этом союзниками с обеими странами.