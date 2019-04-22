Почему возможна новая деисламизация Турции?

Новости турецкой внутриполитической жизни в последнее время породили основания для возмущения и беспокойства как сторонников пока еще правящей этой страной Партией Справедливости и Развития (АКР), так и в целом убежденных мусульман.

Напомним, что совсем недавно на муниципальных выборах АКР потеряла ряд стратегических городов, включая Стамбул и Анкару, а ее основные противники из Народно-Республиканской Партии (СНР), провозглашающей себя хранителем идейного наследия Мустафы Кемаля, напротив, добились успехов. И как бы, пока ничего драматического не произошло. Но первые же шаги победителей в сфере культурной политики, усиленные поддержкой судебной системы, заставляют тревожно задаваться вопросом: а в каком же направлении пойдет Турция, когда АКР перестанет быть правящей партией, перспективы для чего уже просматриваются? А главное: почему это станет возможным?

Но прежде, о чем, собственно, идет речь. Сразу же после прихода CHP к власти в Анкаре изменился дизайн официального сайта города. Как было и как стало, можно увидеть на фото выше. Был, с одной стороны, технократический футуристический образ устремленного в будущее города, с другой стороны, ярко выраженный исламский образ его прошлого, сплетенные таким образом воедино. Стал образ города с доминантой идолопоклоннического мавзолея Кемаля и его же портретом. Кроме того, стало известно, что турецкий суд отменил запрет на проведение гей-парадов в Анкаре, введенный представителями правящей партии в 2017 году. Случайное совпадение? Ведь судебная власть в Турции независима от муниципальной. Так-то, так, да вот только следует отметить, что как мы писали ранее, "наиболее передовые" представители CHP уже вовсю выступают заодно с т.н. ЛГБТ-сообществом, заключая с ним официальные соглашения о сотрудничестве.

В той же статье мы писали следующее: "Такой демонстративный жест со стороны CHP, даже если речь идет о местном отделении в районе, "славящемся" как злачное место (ведь центральное руководство партии молча одобрило это), должен приниматься во внимание при любых рассуждениях о внутриполитических и межпартийных процессах в стране. В последнее время много говорится о том, что гипотетический возврат к власти CHP в коалиции с IYI Pаrty не несет угрозу реванша государственной исламофобии, потому что де турецкое общество изменилось и права, завоеванные соблюдающими мусульманами и мусульманками благодаря партии Эрдогана (AKP), больше никто не оспаривает. Те же сhp-шники, мол, встретили в своем избирательном штабе весть о своей победе на выборах в Анкаре такбирами и зикрами, а то ли победивший, то ли не победивший на выборах мэра Стамбула кандидат от CHP Экрем Имамоглу пресек скандирование своими сторонниками лозунгов о "солдатах Ататюрка", заявив, что он собирается быть мэром всех горожан. Так что, CHP уже не та, но не та она, как видно, во многих отношениях. В исполнении старой CHP вряд ли можно было себе представить такбиры и зикры по случаю победы на выборах, но вот и публичное братание с ЛГБТ-активистами ее представители тоже бы себе не позволили. Так что, эта либерализация неокемалистов - палка о двух концах: с одной стороны, она вроде как является гарантией против возвращения дискриминации и репрессий в отношений соблюдающих мусульман, с другой стороны, открывает двери для разложения мусульманского общества тем силам, которые, кстати, сами толерантностью к тем, кто их не приемлет, абсолютно не отличаются".

Итак, перспективы в связи с утратой власти AKP для убежденных мусульман просматриваются не радостные. Но какой из этого следует вывод?

Для непреклонных сторонников этой партии он очевиден: надо, несмотря ни на что, и во что бы то ни стало, бороться за сохранение ею власти и за недопущение к власти оппозиции. Ну что ж, если оппозиция выглядит именно так как CHP, то нельзя сказать, что такой подход беспочвенен. Но ведь в системе координат многопартийной демократии, в которой продолжает жить Турция, не все зависит от желаний сторонников одной партии. И надо понимать, что партийная жизнь и конкуренция в условиях такой системы - это стихия, в которой неизбежны конфликты, расколы, интриги, противоречия, а также изменение настроения электората, его разочарование старыми политиками и увлечение новыми, усталость и воодушевление и т.п. Характерный пример этого - Украина, где президентом страны вообще избрали комедианта без политического лица, и к тому же выходца из народа, отношения с которым у украинцев исторически были, мягко говоря, небезоблачными.

Демографические, возрастные, поколенческие предпочтения в такой системе играют, порой, решающую роль. А социологические исследования уже давно показывают, что религиозность молодых поколений турок не растет, как можно было бы надеяться, по итогам почти 20 лет правления происламской партии, а падает. Что подтверждает правоту средневекового мусульманского социолога Ибн Халдуна, писавшего о решающем влиянии на нравы образа жизни - в данном случае урбанистического капиталистического уклада с его потребительским отношением к миру. В принципе, схожие процессы происходят во многих странах Исламского мира, но почему, например, в таких странах как Малайзия или Кувейт, тоже с высоким уровнем жизни и развивающейся экономикой, "ЛГБТ-сообществу" вряд ли стоит рассчитывать на легализацию гей-парадов или заключение договоров о сотрудничестве с мэриями, а в Турции происходит именно это?

Чтобы понять ответ на этот вопрос, достаточно сравнить их конституции, то есть, основные законы страны. Вот, например, что гласит ст.3 конституции Малайзии:

"1. Ислам является религией Федерации; однако другие религии могут исповедоваться в мире и согласии в любой части Федерации.

2. В любом штате, кроме штатов, где глава штата не является главой мусульманской религии в этом штате, в порядке и объеме, признаваемых и провозглашенных конституцией этого штата, а также с соблюдением настоящей Конституции все права, привилегии, прерогативы и полномочия, принадлежащие ему как главе этой религии, неприкосновенны и не могут умаляться. Но в любых актах, ритуалах или церемониях, в отношении которых Совет правителей решит, что они должны распространяться на Федерацию в целом, каждый из других правителей в силу своего положения главы мусульманской религии передает свои полномочия Янг ди-Пертуан Агонгу.

3. Конституции штатов Малакка, Пинанг, Сабах и Саравак должны содержать постановление, предоставляющее Янг ди-Пертуан Агонгу положение главы мусульманской религии в этих штатах".

Или ст.2 конституции Кувейта: "Религия Исламского Государства и Исламский Шариат будут основными источниками законодательства".

Ну, а что гласит основной закон Турции, в рамках которого приходится оставаться и действовать происламской (или, как ее иногда называют, исламистской) партии Эрдогана? Вот некоторые наиболее характерные цитаты (выделено нами):

"В соответствии с концепцией национализма, а также формами и принципами, провозглашенными основателем Республики Турции бессмертным лидером и непревзойденным героем Ататюрком, настоящая Конституция, которая утверждает вечное существование Турецкой нации и Родины, а также неделимое единство Турецкого государства, воплощает:

... понимание абсолютного верховенства воли нации и того факта, что суверенитет полностью и безусловно принадлежит Турецкой нации, а также того, что никакое лицо или орган, уполномоченные осуществлять этот суверенитет от имени нации, не должны выходить за рамки либеральной демократии и правового строя, установленных согласно ее требованиям;

...признание того, что никакие взгляды и убеждения не должны противопоставляться национальным интересам Турции, принципу неразрывного единства турецких граждан со своей страной и территорией, историческим и духовным ценностям Турции или национализма, принципам, реформам и преобразованиям Ататюрка, а также, как требует того принцип светского государства, на государственные дела и политику никоим образом не должны влиять священные религиозные чувства.

... Статья 2. Республика Турция - демократическое, светское и социальное государство, основанное на нормах права; опирающееся на концепцию общественного спокойствия, национальной солидарности и справедливости; уважающее права человека, верное национализму Ататюрка и основанное на главных принципах, изложенных в преамбуле.

... Статья 4. Положение статьи 1 Конституции, устанавливающей форму государства как Республику, положения статьи 2 о характеристиках Республики и положения статьи 3 не могут быть исправлены, и при этом не могут вноситься предложения об их изменении".

В принципе, для ответа на поставленные выше вопросы, этих цитат достаточно. Ведь из них ясно следует, что какая бы партия ни находилась у власти в этом государстве, она будет вынуждена действовать в установленной для нее системе координат, и при попытке выхода за них, рано или поздно, будет поставлена на место теми, кто стоит на их страже. Понимая это, тогдашний председатель турецкого парламента от АКР Исмаил Кахраман три года назад предложил принять новую конституцию, которая бы установила исламскую идентичность турецкого государства. Однако напомним, что предложение Кахрамана, на которого обрушился вал негодований идейных секуляристов, его собственная партия тогда не поддержала, а со временем он исчез куда-то на второй план, уступив место представителям новой линии вроде Бинали Йылдырыма (который и проиграл выборы в Стамбуле), взывающего к Кемалю в его мавзолее.

Собственно, именно поэтому возможности нового идейного разворота Турции по мере приходу к избирательным урнам все большего количества молодежи, удивляться не приходится. Один неглупый человек сказал в свое время, что революция подобна велосипеду, в том смысле, что она не может стоять на месте, и либо едет, либо падает. Сев в свое время на велосипед политической революции, которую многие и друзья, и враги воспринимали как исламскую, правящая ныне партия на каком-то этапе пришла к выводу, что достигла максимума возможного, остановив его и начав на нем балансировать. В итоге вместо авангарда такой революции она довольствовалась нишей консервативной парламентской партии, продвигающей интересы религиозного электората внутри государственной системы, основанной Мустафой Кемалем. И пока этот электорат обладает ресурсом демографического большинства, это у нее более-менее получается. Как долго это продлится и что будет после, это вопрос.