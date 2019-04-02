Блогеру Алибеку Мирзеханову предъявили обвинение в призывах к терроризму

Дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, который ранее был арестован в своей квартире в Москве, следователи ФСБ РФ предъявили обвинение по подозрению в вербовке террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых органах.

"Сегодня следователь ФСБ России предъявил Мирзеханову обвинение по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Склонение, вербовка в террористическую деятельность")", - сказал собеседник ТАСС.

Сам Мирзеханов по прежнему отрицает свою причастность к каким-либо преступлениям. Напомним, что его задержали по подозрению в участии в драке в кафе «Неолит», но это дело вскоре было прекращено.

По версии следствия, блогер в 2014 году показывал двум своим знакомым видео с призывами присоединиться к группировке ИГИЛ* и уехать в Сирию. Именно эти двое ныне осужденных знакомых (в ноябре 2018 года и феврале 2019 года они были осуждены Московским окружным военным судом за участие в террористической деятельности) и дали показания против Мирзеханов.

Защита обвиняемого отказалась комментировать детали уголовного дела, ссылаясь на подписку о неразглашении тайны следствия.

Мирзеханову в случае признания судом виновным грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что это отнюдь не первый случай, когда Мирзеханов, автор блога в Instagram, попадает в руки силовых структур, которые пытаются его обвинить в причастности к терроризму.

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