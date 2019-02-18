Блогер Алибек Мирзеханов задержан в своей квартире в Москве

Популярный дагестанский блогер Алибек Мирзеханов был задержан рано утром в субботу в своей квартире. Как сообщал свой блогер, а также его друзья, около пяти часов утра в дверь его квартиры, в которой он живет в Москве, постучались люди, которые представились соседями и заявили, что Мирзеханов их затопил. При этом в квартире не было никаких протечек. Мирзеханов вызвал полицию и только после приезда полицейских открыл дверь. После этого его увезли, а в квартире прошел обыск. Местонахождение блогера было не известно почти целые сутки.

Позднее выяснилось, что он находится в ОВД «Печатники», и в понедельник, 18 февраля (то есть, сегодня), суд должен избрать ему меру пресечения. Как сообщают правоохранительные органы, блогер был задержан по подозрению в причастности к драке в кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. На данный момент известно, что Алибек все еще находится в «Печатниках».

Издание «Новое дело» опубликовало фрагмент постановления о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), В документе сказано, что Мирзеханов и еще четыре человека пришли в заведение с ножами и травматическими пистолетами, произвели не менее восьми выстрелов и нанесли травмы одному из посетителей. Близкие Алибека утверждают, что он никак не мог участвовать в этой драке, и что у него есть алиби.

Алибек Мирзеханов вел блог, посвященный в основном исламской медицине, и известен как хаджам (специалист по хиджаме). Все его подписчики и широкая исламская аудитория знают, что он никак не связан с какими-либо радикальными движениями, наоборот, он всегда призывал их сторониться, делая акцент на саморазвитии, получении и практике знаний.

Между тем, незадолго до своего задержания Алибек опубликовал обращение в Instagram, где сообщил, что давно замечает за собой слежку и опасается, что с ним может что-то случиться. Он предположил, что его преследуют сотрудники ФСБ, которые подставляют российских мусульман.

Напомним, что в 2012 и 2013 годах Мирзеханов уже обращался к правозащитникам и записывал видеообращения о похищениях и пытках. Он рассказывал, что его трижды истязали и дважды насильно удерживали в Дагестане ради показаний на его знакомых.

Насколько вероятно, что человек, чувствующий за собой слежку спецслужб, будет участвовать в массовой драке — вопрос, который следует задать правоохранителям прежде всего.