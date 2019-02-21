Блогер Мирзеханов - "террорист"? Кто бы сомневался!

Похоже, что сегодня произошла инормационная развязка фарса, устроенного силовиками по отношению к московскому блогеру дагестанского происхождения Алибеку Мирзеханову. Потратив несколько дней на беспредельные действия без внятного обоснования, они в итоге определились со своей версией об этих событиях - "терроризм".

Напомним, что взяв Мирзеханова после многомесячной (а скорее всего, многолетней) слежки, его принуждали (по его словам, под пытками) сознаться либо в участии в ИГИЛ*, либо на худой конец в нашумевшей драке в кафе "Неолит". Ее в последние дни проклемлевская пропаганда активно пытается представить чуть ли не как диверсию иностранных спецслужб по "раскачиванию лодки" российской стабильности. В итоге, бытовой конфликт с участием чеченцев и азербаджанцев выставляется чуть ли не как начало салафитско-шиитской войны, правдоподобность которой призвано подтвердить мнимое участие в ней Мирзеханова.

Однако, вынудив блогера оговорить себя, чтобы отвести угрозу обвинения в участии в ИГИЛ*, силовики в итоге обвинили его и в последнем. А именно в вербовке боевиков в Сирию, что в нынешних условиях кваллиицируется как терроризм и карается многолетними сроками.

Без какой-либо критичности этот вброс подхватили самые разные СМИ, в других случаях в доверии к властям и спецслужбам незамеченные. Причина понятна, обвиняемый - дагестанец, мусульманин, с бородой. А как доходчиво разъяснил типичный представитель этих кругов Олег Кашин, в отношении допустимости подобных действий к этой группе населения у россиян уже сложился "общественный консенсус".

Впрочем, именно эта история доказывает наивность подхода Кашина, согласно которому можно, одобрив подобные действия на Кавказе, требовать от властей не переносить их в другие части страны. Ведь все это происходит уже не в Дагестане, из которого блогер уехал как раз от беспредела местных силовиков, а в самой что ни на есть Москве, где, как видно, они действуют теми же методами.

И как показывают сводки таких ресурсов как ОВД-Инфо, все это становится буднями жизни по всей России не только для мусульманских блогеров и общественных деятелей, но и для всех остальных. Что и будет продолжаться, пока российское гражданское общество не поймет, что единственной линией поведения по отношению ко всем жертвами политических репрессий должен стать старый, но от того не менее жизненный лозунг: "за нашу и вашу свободу!"

* - запрещено в РФ