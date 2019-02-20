"ИГИЛ или "Неолит" - родные Алибека Мирзеханова сообщают о давлении на него

Становятся известны подробности задержания известного дагестанского блогера Алибека Мирзеханова.

Как сообщают «Кавказ.Реалии», брат Алибека Мансур Мирзеханов рассказал, что в день задержания неизвестные люди находились около их квартиры около 6 часов и только потом привезли постановление о проведении обыска.

Разумеется, брат блогера не верит, что задержание действительно связано с дракой в кафе «Неолит».

"[Драка в кафе] 'Неолит' - это было просто формальность. Неужели из-за хулиганства приходят 20 сотрудников? Наводят панику, выламывают дверь и говорят, что мы затопили соседей снизу, - говорит Мансур. - [Алибек] сразу понял, что это никакие соседи, мы их хорошо знаем. Он не открыл дверь, сразу вышел в прямой эфир в инстаграме, а так как понимал, что у него заберут телефон и удалят его прямой эфир, попросил, чтоб его записывали другие люди. Он сам вызвал полицию".

Когда Мирзеханов увидел, что к квартире приехали люди в форме, он сам открыл дверь, поясняет Мансур со слов других родственников (кроме Алибека, в момент обыска в доме находились его мать, другой его брат и невестка с пятимесячным ребенком). В дом забежали около семи человек, Алибека и его брата положили на пол.

"Грубую физическую силу применяли, затягивали наручники на руках, наступали на пах, - говорит брат Мирзеханова. - Сразу всю электроннику забрали, угрожали, чтобы ничего не выходило в сеть, сказали, что лучше не нанимать адвоката, потому что с ним все покончено, сказали, что работает ФСБ".

При этом, как говорит Мансур, никто из силовиков не удосужился даже показать документы.

По мнению Мансура, правоохранители следили за соцсетями Мирзеханова, видели, что из-за высокой популярности уже много людей в курсе происходящего, и поэтому решили провести обыск в рамках расследования драки в кафе.

Тем не менее, очевидно, что следили за Алибеком задолго до всей истории с «Неолитом». Сам Алибек об этом заявлял не один раз.

"Он постоянно говорит: я вижу, следят. Показывал: вот эта машина уже 4 часа там стоит, вон та машина. Это никакая не паранойя. Помимо всего, о нем постоянно спрашивали. Какого-то знакомого в Дагестане задержали, у него спрашивают об Алибеке. Он уехал [из Дагестана] почти 6 лет назад, но все равно о нем спрашивают, как будто он особо опасный преступник", — рассказывает Мансур "Кавказ.Реалиям".

Именно из-за силовиков Алибеку пришлось уехать из Дагестана в Москву в 2013 году. Впервый раз его похитили в 2012 году, вывезли на базу и пытали — об этом Алибек заявил в правозащитное центре «Мемориал». В следующий раз он был похищен в феврале 2013 года, его снова пытали, заставляя оговорить неизвестных ему людей. Вот как он описывает тогдашнее похищение:

"Они меня затащили в машину, били по почкам, по лицу. Дальше я был доставлен на их базу, как я понял. Там сначала просто били, потом привезли шнуры. Шнуры подключили к моим рукам. Били, пытали жестоко. На теле у меня остались следы от их издевательств".

Брат Алибека считает, что нынешнее задержание и попытка связать его с делом «Неолита» связаны именно с преследованием дагестанских силовиков.

"Он схитрил, сказал, что будет сотрудничать, а потом публично все рассказал. У этих сотрудников потом были проблемы, потому что он их имена раскрыл. Все шесть лет испытывал давление. Все время звонили из Дагестана, требовали, чтобы он приехал" — говорит Мансур.

Между тем, Алибек уже дал признательные показания о своем участии в драке. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев, который будет представлять дело Алибека. Родные блогера убеждены, что признания в драке были выбиты под психологическим давлением.

"Ему сказали: либо кафе 'Неолит' подписываешь, либо ИГИЛ* подпишешь. Он выбрал первое. Он боялся повторных пыток. Естественно, он [в кафе] не был. Хорошо, что он в тот день ездил по друзьям. Адвокат уже собрал всех свидетелей, Мы запросим камеры видеонаблюдения [в кафе, где он сидел в друзьями], и биллинг. Есть железобетонные доказательства [того, что он не участвовал в драке]", - говорит Мансур.

Об этом говорить и защита Алибека в суде. "У моего подзащитного есть железобетонное алиби. Человека запугали во время обыска, после чего он дал соответствующие показания против себя", - отмечает адвокат Шамиль Яндарбаев.

Сегодня состоится судебное заседание по избранию меры пресечения Алибеку. По версии следствия, он действовал в сговоре и может скрыться от правоохранительных органов, чтобы предупредить других участников драки. Поэтому следователь ходатайствует об аресте молодого человека.

Напомним, что Алибек Мирзеханов известен как популярный блогер, который в основном писал об исламской медицине и о прочих вещах, никоим образом не связанных с экстремизмом. Все его родные и друзья характеризуют его как соблюдающего мусульманина и исключительно мирного человека, который не раз открыто выступал против терроризма и экстремизма.

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