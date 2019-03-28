Россия подарит Кыргызстану 30 миллионов долларов

Российское правительство предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает «Интерфакс».

«Правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн», — пояснил Ушаков.

Ушаков также напомнил, что в 2017 году Россия полностью списала долг Кыргызстана в размере $240 млн по ранее предоставленным кредитам. Списание произошло в рамках соглашения между двумя странами от 20 сентября 2012 года. Кредит, задолженность по которому была урегулирована, был предоставлен 3 февраля 2009 года.

Решение о предоставлении Кыргызстану $30 млн было озвучено накануне визита президента России Владимира Путина в Бишкек. Мы уже писали о том, что в преддверии этого же события, которое намечено на 28 марта, российская сторона объявила о миграционной амнистии для граждан Кыргызстана.

Как сообщается, амнистия пройдет в соответствии с двусторонними договоренностями. «В период миграционной амнистии гражданам Кыргызстана, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, предоставляется право беспрепятственно выехать из России до 22 апреля 2019 года и въехать обратно на территорию РФ (в любые сроки) без привлечения к административной ответственности», — сообщило киргизское посольство в Москве.

Наблюдатели же напоминают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Как раз сейчас возобновились разговоры о возможном открытии второй российской военной базы в Кыргызстане — на этот раз на юге республики. Сообщается, что этого просят сами киргизы.

«Кыргызстан, таким образом, стремится развить собственный регион, который переживает не лучшие времена, я имею в виду Баткенскую область», — указывает Андрей Грозин, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ — «Для Кыргызстана смыслов достаточно, поэтому он настаивает. С военными базами всегда идут инвестиции, всегда идут сопутствующие экономические проекты. Республика крайне нуждается в самых разнообразных ресурсах. Сейчас в этом плане у Кыргызстана есть определенный застой».

«Если больше республике нечего предложить кроме геополитических ресурсов, то надо предлагать геополитические ресурсы» - заключает Грозин в интервью газете «ВЗГЛЯД».

Так что, здесь не должно быть никаких иллюзий — колонизация Средней Азии Кремлем продолжается.

Ну а так как колонизация сегодня это почти всегда движение в обе стороны, конфликт в Якутии можно считать образом ближайшего будущего. К слову, там как раз сегодня глава Айсен Николаев подписал указ, запрещающий принимать на работу мигрантов.