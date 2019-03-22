Страх и ненависть в Якутске: о межнациональном конфликте в одной национальной республике РФ

Уже пятый день сохраняется напряженная ситуация в одной из национальных республик РФ — Саха-Якутии. Эту автономию коренного тюркского народа внезапно потряс один из самых значительных за последние десятки лет конфликтов на межнациональной почве.

Началось все в ночь на 17 марта, когда 23-летний мигрант из Киргизии затащил к себе в машину местную жительницу и изнасиловал. Затем он привез ее в автомастерскую к двум приятелям, оставил там и уехал. Обвиняемый задержан и арестован, возбуждено уголовное дело об изнасиловании и похищении человека.

Вот что сообщает следственный комитет:

"Женщина дождалась, пока мужчины уснут, покинула помещение автомастерской и обратилась в Следственный комитет. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение злоумышленника. В ходе допроса задержанный признал вину в преступлениях и дал следователю подробные показания об обстоятельствах их совершения. Потерпевшая сообщила, что похищение и изнасилование совершено одним человеком. В отношении приятелей подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору)".

Как только преступление получило широкую огласку, в городе начались антмигрантские волнения. В Якутске 17 марта как раз завершились соревнования на Кубок мира по вольной борьбе, но республика не стала праздновать победу сборной РФ в этом культовом для себя виде спорта. Вместо этого вечером несколько сотен жителей собрались на стихийный антимигрантский митинг на Комсомольской площади.

Полицейские и представители властей убедили людей разойтись и пригласили следующим вечером... собраться в крупнейшем в Якутске спорткомплексе "Триумф". Как считает якутский журналист, заместителя главного редактора газеты "Вечерний Якутск" Виталий Обедин, тем самым событиям в городе и был придан "особый масштаб":

"Реальный митинг страшно возмущенных и оскорбленных случившимся людей собрал 17 марта около 200 человек. Вот это реальная сила события. Реальная организационная сила радикалов. Эти 200 человек могли проораться и разойтись, и тем бы все закончилось. Особенно, если бы полиция проявила выдержку и обошлась без задержаний. В социальных сетях опять бы возмущались, ругались, бурчали, но и только. Что сделали гении из АГиП (администрация Главы и Правительства. – СР)? Они – устами Федора Борисова руководителя администрации, не больше, не меньше! – предложили всем недовольным собраться в "Триумфе" и поговорить "за жизнь" с руководством республики и силовых органов. И тем дали отмашку на сбор уже нескольких тысяч".

Ну то есть, представьте себе, что местные власти выходят к людям на митинге против пенсионной реформы или за честные выборы, и приглашают их собраться вместе поговорить на крупнейшем стадионе городе с участие властей. Разумеется, это не тоже самое, что митинг кучки людей на морозе под неусыпным надзором силовиков, и в присутствии максимум скучающих журналистов.

И хотя следком постарался заявить о том, что «преступность не имеет национальности», и даже предъявил статистику, согласно которой иностранцы совершают очень мало преступлений, это похоже мало кого убедило. Тем более, что массы далеки от гражданского понимания нации, и бьют в России (даже в такой «инородческой» как Якутия) не по паспорту, а по морде, как известно.

В соцсетях и мессенджерах пользователи высказывались в том духе, что в статистику попадают лишь иностранные граждане в то время, как вчерашних мигрантов из южных республик, но уже с российским гражданством на руках, значительно больше. Так, по данным республиканского Министерства внешних связей, в Якутии проживают около 30 тысяч этнических киргизов, 70% из них имеют российские паспорта. Поэтому истинное положение дел статистика МВД не учитывает.

Как сообщают Сибирь.Реалии, в течение всего дня 18 марта интернет был переполнен сообщениями о нападениях неизвестных молодых людей на кафе и овощные ларьки, принадлежащие выходцам из Средней Азии. Поступали сведения об избиении водителей автобусов и такси из числа мигрантов. Выходцы из Средней Азии спешно закрыли свои заведения и сняли машины с маршрутов, при том, что едва ли не половина всех водителей такси и маршрутных автобусов столицы республики составляют уроженцы Центральной Азии.

Вечером 18 марта в Якутск направились колонны автомобилей из соседних районов. Полицейские установили посты на дальних подъездах к столице республики, проверяли автомашины на предмет наличия в них оружия. Попытки заблокировать город нередко срывались, поскольку водители объезжали посты по снежной целине. В результате к восьми вечера в спорткомплексе "Триумф" собрались 6 тысяч человек. Вероятно, чтобы не провоцировать людей, полицейских в форме в зале не было, лишь несколько сотрудников МВД проводили досмотр у входа в здание.

В основном в "Триумфе" собрались мужчины 20–40 лет. Многих выступающих они просто освистали. Так, не удалось выступить олимпийскому чемпиону Монреаля по вольной борьбе и директору "Триумфа" Павлу Пинигину. Его освистали под оскорбительные выкрики. Пинигин потом в сердцах заявил, что освиставшие его могут прийти к нему в кабинет здесь же в спорткомплексе, чтобы "разобраться со мной". По словам очевидцев, он даже произнес слово "убить". Пинигин женат на киргизке, считается, что тесно связан с киргизской диаспорой.

Примечательно, что весь диалог народа с властью велся на якутском языке. Успокоить собравшихся удалось мэру Якутска Сардане Авксентьевой.

После ее выступления переполненные трибуны начали скандировать "Ил Дархан" (якутское название главы республики). Айсен Николаев вошел в зал позже, объяснив задержку встречами с руководителями регионального МВД и ФСБ. Его эмоциональное выступление свелось к обещанию усилить борьбу с нелегальной миграцией:

"Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся вчера вечером на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты, граждане Киргизии. Якутия – многонациональная республика, здесь проживает более 120 национальностей. Мы не можем допустить, чтобы одно преступление привело к межнациональной розни. Мы не выступаем против представителей какой-то одной национальности, мы против незаконной миграции, против преступности, какой бы национальности она ни была. Да, Север всегда славился гостеприимством, но гость, попирающий законы и традиции хозяев, – это не гость, а захватчик, которому надо дать отпор…"

После этого выступления и обещаний "усилить борьбу с нелегальной миграцией" собравшиеся стали расходиться. Так закончился анти-мигрантский митинг с участием властей республики - кажется о таком не могут мечтать даже в "правых" странах, вроде США, Венгрии и Израиля.

В МВД отметили, что никаких эксцессов на межнациональной почве той ночью в Якутске зарегистрировано не было.

Тем не менее, на следующий день 19 марта водители и продавцы из Средней Азии на работу снова не вышли. Судя по многочисленным интервью и сообщениям, выходцы из Киргизии не чувствуют себя в безопасности в Якутии, сообщается о многих случаях ксенофобии по отношении к киргизам. 19 марта в республику прибыли четверо ответственных сотрудников посольства Республики Кыргызстан в России. Сообщается также, что в безопасности себя не чувствуют представители не только киргизской, но и узбекской диаспоры.

Особые опасения вызывает ситуация вокруг мечети Якутии. Полиция была вынуждена взять под охрану мечеть, так как в соцсетях раздавались призывы снести мечети.

Наблюдатели сейчас высказывают различные мнения о причинах конфликта. Некоторые считают, что весь конфликт был спланированным в неких политических целях. Другие называют экономические причины, мол, треть молодых людей в республике не работают, а приезжие занимают рабочие места. Также называют т. н. «фактор разных культур». Когда представители чужих народов не разделяют местные жизненный уклад и верования.

Два дня назад появились сообщения о задержаниях за выступления против приезжих. Сибирь. Реалии сообщают, что был задержан и оштрафован на 20 тысяч (по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления) организатор антимигрантского митинга 17 марта: он распространял призывы прийти на акцию в мессенджерах. Также в Якутске задержали группу мужчин, которые запугивали торговцев овощами. "Молодые люди заходили в киоски, где торгуют овощами лица киргизской национальности, и предлагали им прекратить работу", – сказал начальник городской полиции Николая Кульбертинова.

МВД РФ по Якутии сообщило о задержании двух жителей Алданского района республики. Один из них снял на камеру, как второй стрелял из автомата со словами "Якутия рулит". Также сообщается о задержании героя другого видеоролика, который появился в соцсетях. На видео житель Якутска ведет мигранта по улице под дулом пистолета и наносит ему удары оружием. Против задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

При этом МВД по Якутии опровергло слухи о том, что в Якутске были убиты три выходца из Средней Азии и более 20 мигрантов попали в больницы с травмами.

Так какой же вывод можно сделать из всей истории в Якутске? Выводов на самом деле много, но самых главных два. Во-первых, сложности межнациональных отношений это действительно весомый фактор, который необходимо всегда учитывать. Мы можем много сказать о том, кому это выгодно, как власти способствуют разжиганию конфликта и т. д., но нельзя не признать, что массы людей и без всякого побуждения со стороны властей очень чувствительны к таким вопросам. Случай в Якутске показал, что ксенофобия и неприязнь к мигрантам это не какая-то уникальная особенность русского большинства в России. Вовсе нет, это движение сугубо якутское и национальное, и его не останавливает даже химерная идея «тюркского единства» (но тут будем честны, в Средней Азии она вообще ни одного конфликта не остановила). Мусульмане должны это всегда учитывать, а не отмахиваться от национального разделения, как от чего-то искусственного и несущественного.

Ну и во-вторых — да, такими конфликтами упиваются те, для кого и Якутия и Кыргызстан это по сути две азиатских колонии, отличающиеся разве что статусом. И надо конечно понимать, что люди, утверждающие, как у них там все уже хорошо и гладко налажено между якутами и русскими, будут всегда использовать киргизов (узбеков, таджиков и т. д.), когда об этом понадобится напомнить массам. И если надо, они устроят ультранационалистический якутский (чувашский, марийский, карельский, да любой) марш на олимпийском стадионе в присутствии всех важных лиц государства. Вот точно также, как нельзя игнорировать национальные вопросы, ни в коем случае нельзя идти на поводу колониальной повестки, весь смысл которой укладывается в старую формулу — разделяй и властвуй.