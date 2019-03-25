В России амнистируют незаконных мигрантов из Кыргызстана

На прошлой неделе мы писали о конфликте в Якутии, вызванном напряжением между местным населением и приезжими киргизами. Интересно, что этот конфликт почти совпал с визитом Путина в Кыргызстан и сопутствующей ему амнистией для киргизских мигрантов.

О том, что перед государственным визитом президента России Владимира Путина в Бишкек российская сторона приняла решение провести миграционную амнистию для граждан Кыргызстана, сообщило посольство центральноазиатской республики в Москве.

Амнистия будет проведена согласно двусторонним договоренностям. «В период миграционной амнистии гражданам Кыргызстана, находящимся в России с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации, предоставляется право беспрепятственно выехать из России до 22 апреля 2019 года и въехать обратно на территорию РФ (в любые сроки) без привлечения к административной ответственности», — говорится в сообщении посольства.

Посольство призвало граждан Кыргызстана, находящихся в России с нарушением сроков пребывания, воспользоваться этой возможностью. Для получения подробной информации предлагается звонить по телефону горячей линии посольства +79251032911.

Визит Путина в Бишкек запланирован на 28 марта. Эту дату назвал заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ и сопредседатель Кыргызско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Константин Чуйченко.

Объявленная Россией амнистия для кыргызстанцев — вторая за последнее время, предыдущая проведена с 16 октября по 10 декабря 2018 года. Ею воспользовались около 100 тысяч граждан Киргизии. Это более половины киргизских мигрантов, которым грозило внесение в черный список за нарушения миграционного законодательства, но которые легализовали свое пребывание в России. Ранее подобная амнистия для граждан Киргизии объявлялась в 2015 году.

Что же касается Якутии, то сейчас антимигрантские настроения, по заверениям властей, удалось погасить, но в республике проходят обещанные главой региона рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Как пишет News.ykt.ru, на первом этапе правоохранительные органы проверили 600 объектов пребывания иностранных граждан, выявили 50 административных правонарушений, три признака уголовных преступлений по фиктивной постановке на миграционный учет.

В отношении восьми кыргызстанцев принято решение об административном выдворении в связи с незаконным нахождением на территории России.