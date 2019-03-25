Американские демократы отдаляются от Израиля



В воскресенье в Вашингтоне началась ежегодная конференция AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям) — важнейшее публичное мероприятие для еврейского лобби в США. Традиционно гостями этого мероприятия бывают как израильские так и американские политики, видные сторонники Израиля из всех основных партий — и республиканцы и демократы.

Однако, в этом году спустя всего несколько недель после скандала с критикой Израиля со стороны демократки Ильхан Омар, поразительно много ведущих демократических политиков, кандидатов в президенты, решили пропустить конференцию.

Сенатор Кирстен Гиллибранд, еще одна кандидатура 2020 года, также подтвердила, что вечером в четверг она не будет посещать AIPAC.

Восемь демократических кандидатов на выборах в 2020 году отказались приехать - Камала Харрис, Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, Бето О'Рурк, Пит Буттигег, Джей Инсли, Джулиан Кастро и Кирстен Гиллибранд.

Все они начали отказываться после того, как MoveOn, прогрессивная правозащитная группа, призвала кандидатов в президенты от Демократической партии пропустить мероприятие, которое обычно пользуется поддержкой крупных демократов. Конечно, AIPAC все еще пользуется присутствием многих ведущих членов Демократической партии, в том числе Нэнси Пелоси и Чака Шумера, которые должны выступить на конференции.

«Он обеспокоен платформой, которую AIPAC предоставляет лидерам, выражающим фанатизм и выступающим против решения с двумя государствами», - заявил в интервью Huffington Post директор по политике Берни Сандерса Джош Ортон. Сандерс подчеркивает свою еврейскую веру как часть предвыборной кампании 2020 года.

Многочисленные кандидаты в президенты, пропускающие конференцию, являются еще одним признаком того, что демократы все более «левеют» в отношении Израиля. Конечно, многолетняя поддержка Израиля не исчезнет в одночасье. Например, в четверг палата представителей представила двухпартийную резолюцию, осуждающую движение бойкота против Израиля.

Тем не менее, именно в рядах демократов есть депутат от Миннесоты Ильхан Омар и депутат от Мичигана Рашида Тлайб, единственные члены законодательного органа, которые открыто поддерживают движение за бойкот, отчуждение, санкции (BDS) против израильской оккупации палестинских территорий. С тех пор как Омар впервые вступила в должность в начале этого года, она стала самым громким критиком Израиля и влияния AIPAC на американскую политику.

Но Омар столкнулась с жесткой реакцией со стороны как демократов, так и республиканцев - и даже с угрозами смерти. Критики пытались описать ее комментарии как антисемитские.

Ранее в этом месяце палата планировала осудить антисемитизм как прямой упрек Омар. В конечном итоге демократы решили ослабить резолюцию, чтобы вместо этого осудить все формы ненависти, включая исламофобию и превосходство белых. Во многом это результат огромной поддержки Омар на низовом уровне — фактор, с которым Демпартии приходится считаться.

Харрис, Сандерс, Уоррен и сенатор Кирстен Гиллибранд - все выразили поддержку Омару после ее критики Израиля.

Ну а в целом, отношение Демократической партии к Израилю легко объясняется позицией самих израильских властей, которые заняли откровенно про-трамповскую позицию и не скрывают, что считают катастрофой те годы, когда у власти в США был демократ Обама. Вне зависимости от отношения к палестинскому вопросу, такое демократы вряд ли забудут.