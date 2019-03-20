Госдума РФ оценит потери, понесенные Крымом «за 23 года аннексии Украиной»

В российской Госдуме каждый новый день депутаты соревнуются в предложении самых маразматических вариантов ревизии даже новейшей истории. «Голос Ислама» уже писал о том, как Госдума планирует пересмотреть оценку советской оккупации Афганистана. Но если отношение к афганской войне можно понять как нежелание признавать свои ошибки и преступление в советские годы, то отношение к украинскому статусу Крыма, одобренному Москвой в международных договорах, иначе как маразмом назвать уже нельзя.

И тем не менее: спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании рабочей группы, которая оценит «ущерб», нанесенный экономике Крыма из-за действий Украины после распада СССР.

«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых постараемся с привлечением экономистов, ученых… представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — сказал Володин.

Напомним, что с предложением посчитать, какой ущерб понес Крыма за время нахождения в составе Украины, Володин впервые выступил 15 марта.

В связи с этим любой нормальный человек разумеется спросит: «Извините, а как же Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, который Госдума ратифицировала в конце декабря 1998 года? А почему вы вспомнили про «аннексию» и «ущерб» только сейчас, когда вы сами аннексировали Крым и нанесли огромный ущерб Украине? А вы собираетесь привлекать к ответственности президента Януковича, который там у вас скрывается? А президента Путина? А депутатов тогдашнего созыва Госдумы?»

Отдельный вопрос это собственно ущерб, причиненный Крыму (и Украине вообще) Российской Федерацией, причем еще до 2014 года, взять хотя бы влияние Черноморского флота РФ на экологию Крыма. Но разумеется, никто не будет ни за что отвечать, и никто не будет ничего признавать. Зато вместе решения насущных вопрос, коих в России миллионы, целая рабочая группа Госдумы будет заниматься сочинением воображаемой истории Крыма с 1990 года.