Расстрел мечети и новый фильм: что у них общего?

Что общего между сегодняшним расстрелом мусульман в мечети Новой Зеландии и новым российским триллером "Балканский рубеж", который в ближайшее время должен выйти в широкий прокат в России?

Может показаться, что сам такой вопрос абсурден. Но, увы, он имеет все основания быть заданным, более того, ответ на него будет весьма грустным.

Так, уже многие западные комментатры отметили непропорционально большое влияние на сегодняшнего террориста сербских четнических образов, символов и героев. Вот, например, фрагмент с именами вдохновлявших его героев.

Байо Пивлянин, Милош Обилич, Новак Вуйошевич - как видим, сербские имена составляют чуть ли не половину имен, написанных на рожках, пули из которых убивали сегодня мусульман.

Более того, на совершение своего теракта, который он транслировал онлайн, убийца ехал под шлягер сербских четников Remove kebab ("Убрать кебаб") - девиз, под которым и они, и их исламофобские коллеги со всего мира подразумевают физическое уничтожение мусульман.

Но тех же самых героев фактически воспевает, по крайней мере, воспроизводит их мифы и льет мельницу на их воду новый российский триллер - "Балканский рубеж". В стиле добротного голливудского блокбастера он показывает российским зрителям, как бравые российские спецназовцы защищают бедных косовских сербов от албанских головорезов.

Этим зрителям, конечно, никто не рассажет о том, как десять лет до так красочно расписываемых событий 1999 года сербские армия и эскадроны смерти сеяли страх и ужас среди албанцев Косово с целью подавить их борьбу за автономию, с которой и начался распад Югославии. Начался, потому что, когда новый ее руководитель - великосербский шовинист Слободан Милошевич ввел в Косово югославские войска, другая югославская республика - Словения не захотела оставаться в такой стране, а следом за ней последовала и Хорватия. Без них обеих в Югославии, превращающейся в Великую Сербию, не захотела оставаться и Босния, в ответ на что Милошевич решил наказать ее и Хорватию, введя на части их территорий с сербским населением югославские войска. В результате этого в Боснии сотни тысяч мусульман были изгнаны из своих домов, десятки тысяч убиты, десятки тысяч мусульманок изнасилованы, в одной только Сребренице было методично и цинично казнено порядка 8000 мусульманских мужчин, начиная с подросткового возраста, что стало самой массовой бойней в послевоенной Европе.

Обо всем этом зрителю, естественно, никто не расскажет. Зато ему будут внушать сочувствие к "пострадавшим" сербам, которые сейчас вооружаются до зубов и подстрекаются Кремлем к конфронтационной политике, способной привести к новой войне, о чем мы много раз писали.

Теперь сложим А и Б и зададимся вопросом: если сербская шовинистическая пропаганда могла сподвигнуть одержимого на другом краю света пойти и расстрелять прихожан мечети, то какой эффект ее тиражирование во всех кинотеатрах страны может произвести в России, учитывая внушаемую в этом фильме (и не только) идеологию русско-сербского православного братства?