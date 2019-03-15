В Новой Зеландии совершено массовое убийство мусульман в двух мечетях

День священной пятницы никогда не хочется начинать с плохих новостей. Но что поделать, если в некоторых частях мира наши братья и сестры уже стали мучениками оголтелой насильственной исламофобии?

В Новой Зеландии в городе Крайстчерч вооруженные люди устроили стрельбу в двух мечетях города. Днем, как раз после пятничной молитвы террористы ворвались в мечети, расположенные на Динс-авеню и Линвуд-авеню в центре города, и начали стрелять по молящимся.

По словам властей погибли 49 человек. Десятки ранены и доставлены в больницу.

«Мы имеем дело с развивающейся ситуацией на разных площадках», - заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции. «Это один из самых мрачных дней в Новой Зеландии».

Свидетель Лен Пенеха рассказал, что видел, как мужчина, одетый в черное, вошел в мечеть Масджид аль-Нур, а затем Пенеха услышал десятки выстрелов, после чего люди в ужасе бежали из мечети.

Он сказал, что также видел, как убийца бежал до прибытия полиции.

Пенеха, который живет рядом с мечетью, сказал, что вошел в здание, чтобы попытаться помочь. «Я видел мертвых людей повсюду».

Один человек в мечети, с пятнами крови на одежде, рассказал, что он прятался под скамейкой во время стрельбы. По его словам, в здании было около 50 человек.

«Это было невероятно. Я видел около 20 человек, некоторые умерли, некоторые кричали», - сказал один из очевидцев местному телевидению.

«Я видел на полу так много снарядов от пуль, сотни. Я видел одного парня, пытающегося сбежать, и он был застрелен».

Жертвами теракта едва не стала бангладешская команда по крикету. Спортсмены должны провести тестовый матч в Крайстчерче в субботу, а в пятницу они как раз направлялись в мечеть, когда услышали стрельбу.

Министр иностранных дел Индонезии сообщил, что в мечети находились как минимум шесть индонезийцев, три из них живы, судьба остальных пока неизвестна. Всего в Крайстчерч находится около 330 индонезийцев, в том числе 130 студентов.

Власти временно призвали жителей Крайстчерч не покидать свои дома, все школы города также закрыты. Мусульманам страны рекомендуют воздержаться от посещения мечетей повсюду в Новой Зеландии.

Полиция задержала четырех подозреваемых в нападении — трех мужчин и одну женщину. Известно, что одного из нападавших зовут Брентон Таррант. Он вел прямую трансляцию убийств в Facebook в течение 17 минут. Перед тем, как отправиться на преступление, он опубликовал в интернете 37-страничный манифест, объясняющий его идеологию и действия. Все его аккаунты в соцсетях на данный момент заблокированы. По последним данным, он все еще на свободе.

Полиция сообщила, что на улицах Крайстчерча обнаружены несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Их удалось обезвредить.

Новая Зеландия сейчас находится в массовом шоке. В стране редко случаются массовые расстрелы, это далеко не США, здесь почти не было терактов. Самое массовое убийство в современной истории Новой Зеландии до сегодняшнего дня случилось в маленьком городке Арамона в 1990 году, когда Дэвид Грей застрелил 13 человек после ссоры с соседом.

Что известно о преступниках или о преступнике, так как мы знаем пока лишь одно имя?

Как мы уже упоминали, его зовут Брентон Таррант, ему 28 лет, он из Австралии, он был участником различных праворадикальных сообществ в сети, и он написал манифест, в котором изложил свои взгляды.

И вот на этом стоит остановиться поподробнее. Массовое убийство десятков мусульман шокировало многих, и прямо сейчас мы наблюдаем, как слова скорби и осуждения насилия несутся даже со стороны тех, кто годами разжигал ненависть к мусульманам на Западе — вроде рафидитского т. н. «имама Таухиди», сделавшего себе карьеру на амплуа «правильного мусульманина», солидарного с индуистскими фанатиками и белыми нео-нацистами.

Но эта скорбь очень часто сочетается с призывом ни в коем случае не распространять ни имена, ни фотографии, ни манифест преступников, дабы не прославлять их, ведь это именно то, чего они добиваются. Спору нет, в этом призыве есть смысл. Но с другой стороны, это очень удобный повод замять всю проблему анти-мусульманского терроризма и нео-нацизма, представив весь теракт как одинокий инцидент. А может и не теракт вовсе, мало ли, болен был человек — хотя тут надо признать, что даже австралийский премьер-министр поспешил определить преступление именно как теракт, слишком уж все явно.

Нет, мир должен знать своих «героев» и что именно ими движет, тем более, будем тут реалистичны, больная исламофобская часть общества и так вознесет их на пьедестал, и можем не сомневаться, что очень скоро все наши соцсети запестрят аватарками и юзерпиками с фотографиями новозеландского стрелка.

Так вот, прежде чем отправиться в мечеть с оружием в руках, Таррант оставил сообщение в 8Chan, прямо сообщая о своих намерениях и разместив ссылку на свой манифест (состоящий из серии мемов, по большому счету), а также на прямую трансляцию теракта в Facebook. Он также разместил фотографии своего оружия и снаряжения.

В манифесте террорист называет себя простым белым парнем из рабочей семьи, который не был заинтересован в школьном образовании, и не пошел в университет, потому что ему не интересны науки.

В Новую Зеландию он приехал специально, чтобы убивать мусульман — напомним, что в Новой Зеландии мусульмане составляют около 1% от населения (в том числе община маори мусульман), что весьма далеко от катастрофической картины «вторжения», описанной в манифесте (а упомянутый свидетель Лен Пенеха говорит, что у местных всегда были хорошие отношения с мусульманской общиной). Он постоянно упоминает плохую рождаемость белых европейцев, битву цивилизаций и «вторжение» мусульманских захватчиков.

Он пишет, что на него оказали влияние прежние акции правого терроризма, такие «герои» как Андерс Брейвик, Дилан Руф, Даррен Осборни и другие. При этом, что интересно, он утверждает, что общался с Брейвиком, и тот «благословил» его на преступление.

Одна фраза в манифесте наводит на предположение, что террорист бывал в Польше и Украине (там тоже все плохо, по его словам).

Дональд Трамп в манифесте назван символом обновленной белой идентичности и общего дела.

Присутствует и угроза туркам, дескать, «мы придем в Константинополь и разрушим все мечети и минареты».

Бросается в глаза и то, что на оружии стрелка была надпись кириллицей «Милош Обилич» - так звали сербского витязя, который по легенде убил османского султана Мурада на Косовом поле. Вместе с другими балканскими мемами и даже, как сообщают, саундтреком, который известен в оригинале как песня сербских четников, все это наводит на мысль об увлечении (если не прямой связи) стрелка сербскими головорезами и боснийским геноцидом мусульман.

Одним словом, перед нами очевидный пример радикального анти-мусульманского христианского национализма. И вот этот момент нам и предлагают забыть многочисленные доброжелатели.

Как-бы то ни было, мы молимся за наших братьев, которые стали мучениками в Новой Зеландии. Мы призываем всех наших братьев и сестер молиться за них, особенно после сегодняшнего пятничного намаза. Да смилуется над ними Всевышний.