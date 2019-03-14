Сербия готовится к войне. С Косово?

Сербия готовится к войне — такой вывод можно сделать практически из большинства новостей, которые доносятся из балканской страны в наши дни.

Несколько дней назад на «Радио Свобода» вышел материал о том, как в Сербии поднимают воинский дух населения.

«"Синие конверты" – призывные листки на переподготовку для резервистов, отправленные Министерством обороны Сербии, в конце зимы – начале весны доставлены по адресам нескольких сотен мужчин, которые со времени отмены в стране всеобщей воинской повинности в 2010 году военному делу не обучались. В старших классах сербских школ возобновились уроки по "гражданской обороне и безопасности", через 27 лет после исключения этого предмета из программы обучения.»

- сообщает издание.

Разумеется, этим все не ограничивается. Помимо государства, военно-патриотическому воспитанию посвящен обширный негосударственный сектор. Достаточно сказать, что военно-патриотический лагерь, который в прошлом году по решению властей был со скандалом закрыт досрочно, этим летом будет работать уже в три смены. Лагерь, к слову, закрывали потому что воспитанием там занимались мутные инструкторы из России, а сербские дети прошлым летом ездили проходить подготовку в российские молодежные лагеря.

А вот в самом начале марта популярной в Сербии фигурой стал министр обороны Александр Вулин, лично приступивший к военной переподготовке. "Я хочу подать пример", – заявил министр журналистам государственного телеканала РТС. Вулин отметил, что он добровольно станет одним из 600 резервистов, которые в этом году пройдут 15-дневный курс военного обучения. О своем решении министр объявил всего через несколько дней после визита в Минск, по случаю передачи Сербии из Беларуси четырёх подержанных истребителей МиГ-29. Самолёты Сербия приобрела в рамках кампании по восстановлению своих военно-воздушных сил.

Вулин, назначенный министром обороны в 2017, попал под шквал критики и издевательств, поскольку никогда не служил в армии — как он говорит, его не взяли по состоянию здоровья. Теперь, по прошествии 20 лет, его здоровье якобы стало лучше (помогли четыре глазные операции в Москве) и он готов обучаться военному делу. Да ни где нибудь, а в городе Пожаревац, на родине Слободона Милошевича. Подчеркивают, что военное обучение в Пожареваце Вулин закончит за пару дней до двадцатой годовщины натовских бомбардировок Югославии (24 марта).

В далеком уже 2007 году сербский парламент принял решение о военном нейтралитете государства: страна обязалась не вступать ни в какие международные военные союзы. Отмена воинской повинности через три года рассматривалась как один из важных итогов военной реформы, начатой после свержения Милошевича. Граждане Сербии получили право добровольно пройти шестимесячное военное обучение. Министерство обороны тогда решило сосредоточить усилия и финансовые ресурсы на обучении профессиональных военнослужащих. Предполагалось, что страна поэтому обойдется без резервистов.

Но затем, в конце января 2018 года Вулин заявил, что его ведомство обсуждает возможность возвращения воинской повинности. В качестве одной из причин называют тот факт, что в декабре прошлого года парламент Косово принял решение о формировании национальных вооружённых сил на основе своих Сил безопасности, состоящих во многом из бывших партизан Армии освобождения Косово. Это решение косовских албанцев раскритиковали как в НАТО, так и, понятное дело, в Белграде.

"Понятно, что эти вооруженные силы – против сербов в Косове", – заявил Вулин. Сербская популярная пресса сейчас накачивает общественное мнение в духе «косовские албанцы готовят этнические чистки сербов», несмотря на отсутствие каких-либо доказательств этому. В любом случае, сербские резервисты получили повестки, а для уклонистов предусмотрены штрафы в 50 тысяч динаров (около 500 долларов) и двухмесячные тюремные сроки.

Для милитаризации Сербии сейчас активно готовится соответствующее законодательство. В апреле 2018 года парламент Сербии принял поправки к Закону о военной, трудовой и материальной обязанностях и к Закону об обороне. Этими поправками предусмотрено введение военной подготовки для резервистов и проведение уроков по гражданской обороне и безопасности для старших школьников, объясняют эксперты. Министерство обороны Сербии тем временем подготовило проекты новой Стратегии обороны и Стратегии государственной безопасности. Четыре раза в год в школах Сербии будут проводить специальные уроки, на которых представители минобороны будут обсуждать с учащимися, помимо прочего, и такие темы: роль и задачи вооружённых сил Сербии; воинская повинность; как стать профессиональным военнослужащим; боевые яды и воспламеняющиеся вещества. Также предусмотрены школьные поездки в воинские части.

Интересно, как на такую милитаризацию реагируют простые сербы. По результатам проведенного в 2018 году Исследовательским центром обороны и безопасности исследования, более 70 процентов граждан Сербии считают, что всеобщая воинская повинность стране не нужна. Приветствуют идею обязательной службы в армии в основном люди старше 60 лет (югославской закалки), а самое негативное отношение к такой перспективе выразили граждане в возрасте от 40 до 49 лет, которым в 1990-е было по двадцать с плюсом, то есть поколение балканских войн. А вот среди молодых людей в возрасте 18–28 лет – то есть среди тех, кому пришлось бы в обязательном порядке служить в армии, – идея восстановления воинской повинности относительно популярна, также как и идея сербского реваншизма.

В этом году бюджет Министерства обороны Сербии увеличился на четверть и составляет около 800 миллионов евро. Столь значительное увеличение бюджета не получило ни одно другое министерство. По расчетам Белградского центра политики безопасности, расходы на покупку военного оборудования увеличились по сравнению с прошлым годом на 150 процентов.

При этом, как отмечают эксперт Мария Игнатьевич - «В новом проекте Стратегии обороны указано, что опасность внешней агрессии против Сербии является очень низкой». То есть, Сербии объективно ничего не угрожает, на нее никто не собирается нападать. Так для чего же тогда эта милитаризация?

Похоже, что ответ на этот вопрос дал сам начальник генштаба Сербии Милан Мойсилович. «Президент республики [Вучич] стремится к мирному решению вопроса Косово и Метохии, поэтому военное вмешательство сейчас не рассматривается, но я, как солдат, не могу исключить такой возможности», - отметил Мойсилович в интервью телеканалу РТС.

«Ситуация в Косово и Метохии очень сложная, полная напряженности и односторонних действий, влияющих на состояние безопасности. Тем не менее, я бы определил это состояние как стабильное, но по всем параметрам очень непредсказуемое», - пояснил он.

Говоря о готовности армии, Мойсилович отметил, что «сербская армия сегодня гораздо сильнее, чем вчера, и завтра она будет сильнее, чем сегодня». По его словам, сербская армия готова реагировать на любой кризис в регионе.

Начальник сербского Генштаба также сообщил, что 24 марта в городе Ниш [неподалеку от границы с Косово] состоится военный парад, посвященный 20-летию «агрессии НАТО против Сербии». Мойсилович рассказал, какая техника и какие подразделения примут участие в параде, для того, чтобы продемонстрировать гражданам, что армия и полиция готовы, обучены и мотивированны для выполнения всех поставленных перед ними задач.

О возможности сербской интервенции в Косова заявил и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. «Сербия не позволит нападения на сербов на севере Косово», - подчеркнул он в интервью сербскому телеканалу TV Pink. «Конечно, нельзя позволить нападения по всему Косово», отметил он, но, по его мнению, ситуация на севере более угрожающая, потому что взять этот район под свой контроль - это «навязчивая идея» косовских властей.

Дачич уверен, что Приштина не хочет вести диалог и прийти к компромиссу с Белградом, а хотят получить независимое государство, и не только на всем Косово, но и присоединить еще несколько муниципалитетов на юге Сербии. (Речь идет о трех муниципалитеты в Прешевской долине - Прешево, Медведжа и Буяновац).

Заявление министра о возможном сербского вмешательства в Косово связано со сведениями о проведении полицейской службой Косово акции «Стальное кольцо» и учениями KFOR с участием хорватских миротворцев. Акцией «Стальное кольцо» сербские медиа назвали введение косовской полицией проверок на дорогах, в том числе на границе с Сербией. Эти меры, как утверждают в Приштине, проводятся для предотвращения контрабанды и организованной преступности. По словам премьер-министра Косово Рамуша Харадиная, полицейская акция не связана с сербами, и она проводится не только на севере.

Как бы то ни были факты налицо — Сербия готовится к войне и угрожает Косово. Готовится ли к войне Косово? Хочется верить, что да, особенно если вспомнить скандальное решение о создании своей армии. С другой стороны, Косово по прежнему напичкано натовскими миротворцами.

Но говоря о возможном вмешательстве Сербии стоит помнить о стране, где? похоже, дела обстоят еще хуже, чем в Косово. Речь, конечно же, о Боснии и Герцеговине.