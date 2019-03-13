ОИС и вопрос мусульманских меньшинств

До рук редакции «Голоса Ислама» наконец-то дошел документ с резолюциями Организации Исламского сотрудничества, принятыми на недавнем саммите министров иностранных дел ОИС в ОАЭ. Нас особенно интересует документ с резолюциями о положении мусульманских общин и мусульманских меньшинств в странах, не являющихся членами ОИС. Что может сказать ОИС, задуманная своими основателями как своего рода «коллективный халиф» Уммы, о положении мусульманских меньшинств?

Особые резолюции с призывом к соблюдению прав мусульманских меньшинств члены ОИС приняли относительно мусульман моро на юге Филиппин, турецких мусульман в Западной Фракии и на островах Додеканес (Греция), мусульман рохинджа в Мьянме, и даже — вот уж действительно неожиданный сюрприз — резолюцию относительно мусульман татар в Крыму.

Хотя даже здесь надо признать, что резолюция о крымских татарах оказалась гораздо короче и менее детальной, чем резолюции по Мьянме или Фракии. Просто выразили «интерес к положению крымских мусульманских татар в свете недавних событий в Крыму» и озабоченность по поводу «обеспечения им эффективного доступа к их религиозным, культурным, образовательным и собственническим правам», а также подчеркнули «важность обеспечения безопасности мусульманских татар». В чем там могут быть проблемы у крымских татар, а главное, кто там ущемляет их права и от кого их надо защищать — об этом ни слова. Но спасибо и на том, что есть.

В более общей резолюции упомянуты и другие проблемные места на планет. Так, члены ОИС выражают озабоченность ситуацией в Центрально-Африканской республике и Анголе, призывают правительства этих африканских стран защитить мусульман. Отдельно, в двух детальных параграфах упоминается Шри-Ланка, в которой буддистские фундаменталисты устраивают погромы мусульман. Также отдельный параграф посвящен Болгарии, необходимости уважать права болгарских турок, требование вернуть им вукуфное имущество, конфискованное еще коммунистами, и призыв к самим мусульманам Болгарии объединиться вокруг главного муфтия.

Общий призыв к улучшению ситуации с мусульманами содержится и в параграфах, посвященных Европейскому союзу вообще — страны ЕС побуждают принять меры против радикализма, исламофобии и экстремизма. И наконец отдельный параграф позаботиться о вызовах и сложностях мусульман «Запада» вообще.

Более того, и тут мы вынуждены признать свою по крайней мере частичную неправоту в прогнозе — под раздачу попала даже Индия, министр которой приехала на саммит. Ей посвящены пять параграфов, мы их процитируем все:

13. (ОИС)Выражает глубокую обеспокоенность по поводу растущей активности экстремистских индуистских групп в отношении мусульман в Индии, пытающихся построить индуистский храм на руинах исторической мечети Бабри; выражает также обеспокоенность по поводу ненужных задержек, определяющих ответственность за снос мечети Бабри; и настоятельно призывает правительство Индии позаботиться о том, чтобы мечеть Бабри была восстановлена ​​на ее первоначальном месте;

14. призывает Генеральный секретариат продолжать следить за положением мусульман в Индии и собирать дополнительную информацию о проблемах и трудностях, с которыми они сталкиваются, в политическом, социальном и экономическом плане с целью оказания им необходимой помощи и представления доклада по этому вопросу на следующей конференции на уровне министров;

15. настоятельно призывает правительство Индии предпринять шаги по улучшению экономического положения мусульман в Индии в соответствии с рекомендациями отчета комитета Сачара.

16. Выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о «насильственном обращении» меньшинств в Индии со стороны индуистских экстремистских элементов в рамках кампании «Гар Вапси» или кампании «Возвращения домой» и образовательных программ, направленных на уничтожение практик и ритуалов, связанных с другими религиями, и искажение исторических фактов.

17. С глубокой обеспокоенностью отмечает ряд инцидентов в Индии, когда люди были убиты, заключены в тюрьму и оштрафованы за убийство коров, особенно в Ид-уль-Адха.

Как индийские так и пакистанские СМИ отмечают, что приглашение Индии на саммит ОИС, которое воспринималось как огромный дипломатический успех Индии, в итоге оказалось для нее провалом, ведь кроме этой резолюции были еще и две отдельные резолюция по вопросу Кашмира, и обе они составлены в про-пакистанском духе, с формулировками вроде «индийский терроризм». Так что теперь уже не Пакистан, а сами индийские депутаты осуждают Сушму Сварадж за то, что она поехала в ОАЭ.

Но резолюция о меньшинствах отмечает еще и две «положительные» страны, обхождение которых с мусульманских меньшинством отмечается как позитивный пример.

Первая страна это Таиланд. ОИС высоко оценивает «усилия правительства Таиланда по улучшению условий жизни мусульманской общины», отмечает свободу мусульманской общины исповедовать свою религию и усилия правительств по созданию социальных, образовательных и экономических возможностей в регионе. ОИС предлагает правительству обеспечить, чтобы все инициативы, направленные на улучшение ситуации, были полностью инклюзивными, добровольными и уважали местные традиции и обычаи. ОИС также поддерживает процесс мирного диалога между правительством Таиланда и представителями мусульманской общины на юге Таиланда.

Здесь в принципе сложно спорить, ибо действительно, Таиланд является относительно хорошим примером отношений между буддистским правительством и мусульманской общиной, даже несмотря на вооруженный конфликт на юге страны. Более того, в Таиланде даже проживают сотни беженцев из Сирии, которые умудряются там организовывать бизнес, не имея официальных документов.

Но вот другой «позитивный» пример способен просто сразить наповал. По мнению министров ОИС это....Китай. Вот что говорит резолюция о КНР:

«(ОИС) приветствует итоги визита, проведенного делегацией Генерального секретариата по приглашению Китайской Народной Республики; высоко оценивает усилия Китайской Народной Республики по заботе о своих мусульманских гражданах; и надеется на дальнейшее сотрудничество между ОИС и Китайской Народной Республикой».

Вот и все, что ОИС замечает относительно Китая. Лагеря перевоспитания с миллионами заключенных, «китаизация» Ислама, пропавшие уйгуры, сверхнадзор в Синьцзяне, уничтоженные мечети хуэй и т. д. - не, не слышал.

То есть, еще раз — Греция с ее Западной Фракией, где мусульмане официально могут обратиться в шариатский суд по личным и семейным делам, где даже в армии мусульманам разрешают поститься и молиться, заслуживает «обеспокоенности» министров ОИС, а Китай с его лагерями перевоспитания и объявлением войны всему исламскому заслужил высокой оценки за свою «заботу».

Логичный вывод, который можно сделать из чтения этого документа — поступай как Китай. Не как страны ЕС, не как Болгария или Греция, но как Китайская Народная Республика. Мы бы поняли, если бы пример Китая, вместо Греции, взяли на вооружение исламофобы, но это, дорогие читатели, заявляет наш «коллективный халиф».

Ну и особо стоит отметить просто иррациональное уникальное выделение Китая. Как видим, ОИС хватило смелости упрекнуть всех — ЕС, Запад, даже Индию и Россию (хоть и весьма косвенно), не говоря уже про всякие Анголы и ЦАР. Но только не Китай. Мы не знаем к сожалению, как обсуждалась эта резолюция, кто был за и кто против, были ли предложения отметить положение мусульман в Китае как оно того заслуживает. Но факт остается фактом — Китай официально является самой неприкасаемой страной мира для собрания из 57 стран-членов ОИС.