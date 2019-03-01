В Абу-Даби снова будут обсуждать экстремизм и «эксплуатацию религии». Им еще не надоело?

Министры иностранных дел мусульманского мира собираются в Абу-Даби, чтобы обсудить способы борьбы с ненавистническими высказываниями, экстремизмом и эксплуатацией религии.

В пятницу и субботу 1-2 марта в столице ОАЭ пройдет 46-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). Повестка дня, как сообщают эмиратовские СМИ, будет включать политические, социальные и экономические темы, а также проблемы, стоящие перед мусульманским миром.

Программа года основывается на полувековом исламском сотрудничестве и «дорожной карте для процветания и развития».

Министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдуллах бин Заид откроет встречу в присутствии д-ра Юсуфа аль-Усеймина, генерального секретаря организации, с участием 56 государств-членов и пяти государств-наблюдателей.

В ходе двухдневной конференции, которая совпадает с празднованием 50-летия ОИС, министры иностранных дел обсудят ряд вопросов, касающихся мира и стабильности в мусульманском мире, а также интеграции и сотрудничества между членами ОИС.

Совет также обсудит решения, связанные с экономическими, гуманитарными, научными, технологическими, правовыми, нормативными, медийными, административными и финансовыми вопросами, а также инициатива ОИС-2025: Программа действий.

И все же главной темой, судя по материалам в эмиратовских СМИ, станет уже давно лихо оседланная эмиратовцами тема «противодействия экстремизму». Бесспорно, эта тема важная и мусульмане должны уделять ей немало внимания, хотя бы потому что от т. н. «исламистского экстремизма» в первую очередь страдают сами мусульмане.

Но мы же все понимаем, как эта тема рассматривается в ОАЭ, правда? Мы все понимаем, для чего служат все подобные саммиты — чтобы лишний раз протрубить всему миру о толерантности и гармонии в ОАЭ, а затем обсуждать, как мало мусульмане делают, чтобы подавить «речи ненависти» и проявления «экстремизма».

Крайне сомнительно, что мы услышим хотя бы одно слово в осуждение анти-мусульманского экстремизма и репрессий против мусульман. Признать, что тирания в Палестине, Сирии, Синьцзяне, Северном Кавказе, Крыму, Египте, Кашмире и других местах, также как и бессовестные издевательства над святыми для мусульман вещами, являются непосредственной причиной радикализации мусульманского повстанчества — нет, такие саммиты не для этого собираются. В экстремизме виноваты окажутся исключительно мусульмане, особенно вездесущие «Братья-мусульмане», разумеется.

Лишним подтверждением вышесказанному является и участие Индии в саммите.

Государственное информационное агентство Wam сообщило, что Индия была названа почетным гостем в связи с ее «великим глобальным политическим статусом» и как дом для миллионов мусульман.

По сообщению индийских СМИ, в мероприятии примет участие министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

«Мы рассматриваем это приглашение как желание просвещенного руководства ОАЭ выйти за рамки наших быстро растущих тесных двусторонних связей и создать подлинно многогранное партнерство на многостороннем и международном уровнях», - заявило министерство иностранных дел Индии.

«Мы рассматриваем это приглашение как веху в нашем всеобъемлющем стратегическом партнерстве с ОАЭ. Мы также рассматриваем это приглашение как долгожданное признание присутствия 185 миллионов мусульман в Индии, их вклада в ее плюралистический дух и вклада Индии в Исламский мир.

«Поэтому Индия с радостью принимает приглашение принять участие в первом пленарном заседании ОИК, и мы благодарим руководство ОАЭ за его приглашение».

Без Индии и индийцев в ОАЭ похоже уже ничего не обходится. Ну да ладно, страна действительно для исламского мира важная. Однако, приглашать главу МИД Индии в качестве почетного гостя в то самое время когда Индия бомбит соседний мусульманский Пакистан, а в самой Индии индуистские фанатики при поддержке правящей партии рвут на части кашмирцев и переименовывают мусульманские названия городов, имеет смысл, если только лидеры ОАЭ действительно хотят остановить все это.

Увы, как раз здесь нам не приходится ждать ничего хорошего. Несмотря на строгие возражения Пакистана, который вообще пригрозил бойкотировать саммит, Свараджи прилетела в ОАЭ (на фото ее встреча) и скорее всего ей дадут даже выступить (хотя против ее выступления высказывается также Турция, в целом поддерживающая идею возвращения Индии в ОИС).

Напомним, что Индия была изгнана из ОИС пятьдесят лет назад по настоянию Пакистана.

«Пятьдесят лет назад Пакистан заставил Индию выйти из состава ОИС. Однако сегодня большинство государств-членов ОИК стремятся к сотрудничеству с Индией, учитывая ее плюралистический послужной список, экономический потенциал и глобальный статус. Стоит только отметить, что Индию пригласили в качестве почетного гостя, а Россия и Таиланд являются наблюдателями в ОИС» - говорят аналитики.

По словам экспертов "голос умеренности" набирает силу в государствах-членах ОИС, и не только в ОАЭ, но и другие ключевые государства-члены ОИС, включая Саудовскую Аравию, страны Северной Африки и страны Юго-Восточной Азии, также выступают за "умеренность". В конце концов общий товарооборот стран ОИС с Индией это неслабые 230 миллиардов долларов.

Так что, саммит обойдется самоедством и заклинаниями бороться с "исламизмом" под дружное поддакивание российских и индийских "почетных гостей".