Сионизм в западной политике: отступает, но не сдается

События последнего времени в западной политике свидетельствуют о том, что идейное влияние откровенного сионизма в ней ослабевает по объективным причинам, но его лоббисты с этим мириться никак не хотят.

Так, "Голос Ислама" уже писал о скандале, вызванном антисионистскими заявлениями новоизбранной конгрессвумен Ильхан Омар, которая рассматривается как представитель мусульман в американской Демократической партии. Мусульмане и те, кто их поддерживают в этом вопросе, восприняли эту историю как иллюстрацию могущества сионистского лобби и установленных им в американской политике табу в виде запрета критиковать сионизм и обсуждать его влияние на США.

Тем интереснее взглянуть на эту историю с противоположной стороны, особенно в связи с планами руководства Демпартии в очередной раз осудить "антисемитизм". Так, спикер от демократов Нэнси Пэлоси инициировала подготовку заявления, которое, казалось бы, должно показать, что позиции "друзей Израиля" в этой партии непоколебимы. Однако как указывают сами эти "друзья", данный документ имеет очень невнятный характер, в частности, не содержит осуждения Омар и ставит "антисемитизм" в один ряд с "прочими проявлениями расизма и исламофобии". А последнее на фоне антиизраильских высказываний конгрессвумен в хиджабе воспринимается ультра-сионистами как откровенное издевательство.

Весьма характерно и то, что Омар после ее высказываний не только не стала изгоем собственной партии, но и начинает восприниматься многими как ее фронтмен или, точнее, фронтвумен. Противники Демпартии среди сионистов и, в частности, республиканцев, такие, например, как Малик Дудаков, считают, что это обусловлено объективными причинами. Партия все больше становится электорально зависимой от голосов т.н. "цветных", активисты которых нередко выступают как защитники мусульман, в том числе, от исламофобии Дональда Трампа и его однопартийцев. С другой стороны, нарочитый альянс с Трампом явных сионистов, лишь самой вершиной айсберга которых являются Джаред Кушнер и его супруга Иванка Трамп, также не добавляют симпатий Израилю и его друзьям у рядовых демократов.

Конечно, истеблишменту Демократической партии крайне важно сохранить поддерку американского еврейства, а значит, никакие намеки на антисемитизм в ее рядах не могут допускаться. Отсюда и официальная реакция на высказывания Омар, и ее собственные извинения. Однако дело в том, что критическое отношение к Израилю растет и среди молодых американских евреев, что вместе с ростом влияния "цветного" электората уже позволяет присутствовать в ее руководстве антисионистам вроде Омар, чего ранее нельзя было себе представить.

Похожие новости пришли на днях из Франции, где скандал возник из-за того, что на очередной протестной акции митингующие "послали" в Израиль журналиста Алана Финкелькрафта, известного своими просионистскими позициями, а не только еврейской фамилией. После этого президент страны Эммануэль Макрон инициировал проект закона, в соответствии с которым уголовным преступлением становится не только антисемитизм, но и антисионизм.

"Мы не смиримся с антисионизмом, потому что он является новой формой антисемитизма", - заявил в этой связи Макрон. При этом, не побоявшись прослыть исламофобом, он назвал в числе причин растущего антисионизма не только крайне левых и крайне правых, но и "исламистов". Однако если можно подвергать нападкам "исламизм" как идеологию, не ставя знак равенства между ними и Исламом, то почему по той же логике нельзя критиковать сионизм как конкретную идеологию и политику, не ставя знак равенства между ним и евреями? Меж тем, как мы вчера писали, пресс-секретарь партии Макрона - Аврора Берже была в числе тех, кто подверг травле рекламную кампанию линии беговых костюмов с хиджабами, что явно является нападкой не на политическую идеологию, а на сами религиозные символы Ислама.

Как долго смогут продержаться во Франции подобные двойные стандарты? Как видно по настроениям французов, выходящих на протестные акции, может быть, их настроения не изменятся в лучшую сторону для мусульман, но они имеют тенденцию к ухудшению для тех, кто воспринимает посягательства на сионизм как враждебность в свой адрес.

Отсюда и реакция на подобные настроения - как в виде законопроекта Макрона, так и в виде многочисленных заявлений просионистских политиков в США.

К слову, в Британии группа бывших депутатов от Лейбористской партии в парламенте покинула ее ряды и образовала Независимую группу депутатов, в том числе, протестуя против доминирующего в ее рядах "антисемитизма". Ходят слухи, что в американские демократические конгрессмены, недовольные наличием в их рядах политиков с такими взглядами как у Ильхан Омар, также могут отделиться или создать свою фракцию.

Эволюция в таком случае налицо - раньше из мейнстримных партий были вынуждены уходить открытые критики сионизма. А сейчас дело идет к тому, что это придется делать его ярым поборникам...