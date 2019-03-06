"Мягкая сила" по-китайски: российским журналистам угрожает китайский дипломат

Мы уже писали о многих случаях, когда представители коммунистического Китая пытаются бороться с неудобными для Пекина сообщениями в прессе. Судя по всему, чем дальше, тем менее утонченной и более грубой становится китайская «мягкая сила».

Вот и пришло время российских журналистов из «Независимой газеты» столкнуться с беспрецедентным давлением со стороны дипломатов из страны, которая вообще-то считается стратегическим партнером РФ. Вот, что пишут сами журналисты НГ:

«Среди китайских чиновников есть и такие, которые считают допустимым понукать россиянами, угрожать нам и открыто демонстрировать неуважение к российским законам.

Кто-то в РФ может посчитать такое отношение китайцев к нам злобными наветами или выдумками. Так думали до недавнего времени и сотрудники «Независимой газеты». До тех пор пока сами не столкнулись с беспрецедентным вмешательством посольства КНР в работу редакции «НГ».

С недавнего времени сотрудники китайского посольства открыто требуют снимать с публикации материалы, которые основаны на открытых статистических данных, в том числе данных государственной китайской статистики. При этом дипломаты весьма недипломатично высказываются о президенте РФ, о потенциале России и даже открыто угрожают работникам «НГ» некими черными списками».

То, что Китай является неким табу в российских СМИ, обсуждается уже очень давно в российских соцсетях — по крайней мере, там еще китайская цензура не всевластна. Достаточно обратить внимание на то, как российские государственные ресурсы освещали 50-летие событий на острове Даманский. Из материала «Вестей» о подвиге советских пограничников вы рискуете так и не узнать, а в чем собственно подвиг заключался, и с кем тогда пограничники столкнулись. На всякий случай, напомним — с силами Народно-освободительной армии Китая.

«Вина» «НГ» перед Китаем заключается в статье о возможных последствиях замедления китайской экономики. Как сообщает «НГ» представители китайского посольства приезжают в редакцию с требованиями публиковать или не публиковать те или иные заметки. Или пишут сотрудникам электронные письма с возмутительными требованиями и с обращением не на «вы», а на «ты».

«Категорически всерьез тебе скажу, тебе надо сразу удалить эту статью из сайта вашей газеты, а то ты будешь находиться в черном списке, и тебя никогда не пропустят в Китай!» – так выглядят угрозы советника по прессе посольства КНР Гоу Юнхая в адрес журналиста «НГ», который осмелился написать о замедлении китайской экономики. Можно только вообразить, что бы сказали китайские дипломаты, если бы «НГ» написала про концлагеря для уйгуров.

«Ты врешь!!! Китайская экономика замедлилась???? А мы в прошлом году (показали - ГИ) рост экономики больше 6%, а у вас какой рост???? Из китайской экономики Россия заразилась??? … Только ВВП одной провинции Гуандун намного больше, чем вся Россия. Где у нас социальное неудовольсто???? Я только почувствовал большое неудовольство в российском обществе, особенно после послания Путина», – распекает китайский чиновник корреспондента «НГ».

Сообщение китайского дипломата это бесценное описание российско-китайских отношений. Вместо тысячи слов, как говорится.