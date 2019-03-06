Европу критикуют за игнорирование жестокости египетского президента

Бывший египетский министр планирования и международного сотрудничества Амр Дарраг раскритиковал мягкую реакцию Европы на жестокость президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В статье, опубликованной Euronews, Дарраг пишет, что последняя казнь египетской молодежи была «доказательством того, что «скрытая война», которую генерал, ставший президентом, ведет на Синае, и якобы цель которой положить конец мятежу, не показывает никаких признаков желаемого результата.

Он добавил: «Уже более года как началась эта крупная операция, одобренная и субсидируемая израильскими военными. И тем не менее повстанцы, число которых, по разным данным, составляет от 800 до 1200, по-прежнему способны проводить высокоэффективные и смертоносные атаки».

Дарраг продолжил: «Наивно - или намеренно - Запад увлекся этим повествованием. Снова и снова западные лидеры решили либо поддержать режим Сиси, либо принять его безоговорочно».

В качестве примера лицемерия стран ЕС Дарраг назвал президента Франции. «Эммануэль Макрон мог бы открыто возразить против репрессий Сиси, но Франция продолжает продавать оружие Египту и подписывает «соглашения о сотрудничестве», - пишет Дарраг.

Председатель Египетского института исследований (EIS) добавил: «Многие считают, что последний визит в Каир государственного секретаря США Майка Помпео дал Сиси зеленый свет на то, что он может делать внутри страны все что хочет. В течение двух недель после этого визита 15 невинных египтян были казнены».

Напомним, что Францию не в первый раз обвиняют в содействии диктаторскому режиму Сиси. Правозащитники в прошлом году сообщили, что Франция несет ответственность за гибель демонстрантов в Египте.