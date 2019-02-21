В Египте казнили девять человек за убийство генерального прокурора

В среду египетские власти казнили девять молодых людей, осужденных за убийство генерального прокурора страны в 2015 году, сообщают местные СМИ и судебные источники. Тем самым число казней египетских в этом году уже увеличилось до 15.

Хишам Баракат был убит в июне 2015 года — заминированный автомобиль взорвался у его автоколонны в Каире. Девять повешенных были среди 28 человек, приговоренных к смертной казни в 2017 году за участие в его убийстве. Сообщается, что все казненные заявили о своей невиновности, и о том, что признались во всем под пытками.

Среди приговоренных к смерти был и сын старшего лидера "Братьев-мусульман" Мухаммада Тахи Вахдана.

Смертный приговор был приведен в исполнение, несмотря на призывы международных правозащитных организаций, в том числе Amnesty International, к властям Египта остановить казнь.

«Нет никаких сомнений в том, что лица, причастные к смертельным нападениям, должны преследоваться по закону и нести ответственность за свои действия, но казнь заключенных или осуждение людей на основании признаний, полученных с помощью пыток, не является справедливостью», - заявила директор кампании Amnesty International в Северной Африке Наджа Бунаим.

«По крайней мере, шесть человек уже были казнены в начале этого месяца после несправедливых судебных процессов. Вместо того, чтобы усиливать казни, египетские власти должны предпринять шаги, чтобы раз и навсегда отменить смертную казнь», - сказала Бунаим.

Напомним, Баракат был самым высокопоставленным египетским чиновником, который был убит боевиками с 2013 года.

Власти Египта еще не подтвердили казни.

В феврале египетские власти казнили шесть человек по двум разным делам за убийство сына судьи и старшего офицера полиции.

Никто не взял на себя ответственность в 2015 году за убийство Бараката, но власти сразу же указали пальцем на членов «Братьев-мусульман».

С тех пор как Сиси пришел к власти, сотни Братьев-мусульман были приговорены к смертной казни, в то время как бывший президент Мухамма Мурси и видные представители Братства также предстали перед судом.