Китай угрожает Турции: или уйгуры или наши деньги

Турция рискует поставить под угрозу экономические связи с Китаем, если продолжит критиковать обращение Пекина с уйгурскими мусульманами, предупредил посол Китая в Анкаре, в то время как китайские фирмы стремятся инвестировать в турецкие энергетические и инфраструктурные мегапроекты, сообщает Reuters.

Напомним, что в прошлом месяце Турция нарушила долгое молчание по поводу судьбы китайских уйгуров, заявив, что более миллиона человек столкнулись с произвольными арестами, пытками и политическим «промыванием мозгов» в китайских лагерях для интернированных лиц на северо-западе Синьцзяна.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу повторил озабоченность Анкары на заседании Организации Объединенных Наций на прошлой неделе, призвав Китай уважать права человека и свободу вероисповедания.

Китай отвергает обвинения в жестоком обращении и считает критику в его адрес со стороны Организации Объединенных Наций вмешательством в его суверенитет. Пекин говорит, что лагеря являются воспитательными и учебными заведениями, которые прекратили атаки исламистских боевиков.

«Могут быть разногласия или недопонимания между друзьями, но мы должны решать их путем диалога. Критика вашего друга публично повсюду не является конструктивным подходом», - сказал Дэн Ли, главный дипломат Пекина в Анкаре (на фото он рядом с Эрдоганом).

«Если вы выберете неконструктивный путь, это негативно скажется на взаимном доверии и взаимопонимании и отразится на коммерческих и экономических отношениях», - сказал Дэн в интервью Reuters.

На данный момент, по словам Дэна, многие китайские компании ищут инвестиционные возможности в Турции, в том числе в строительстве третьей АЭС, которую Анкара хочет построить.

Несколько китайских фирм, в их числе технологический гигант Alibaba, активно ищут возможности в Турции после того, как падение лиры сделало местные активы более дешевыми.

Помимо Alibaba, которая в прошлом году приобрела турецкий интернет-магазина Trendyol, в число других компаний, ведущих переговоры, вошли China Life Insurance и конгломерат China Merchants Group, сказал Дэн.

Дэн сказал, что китайские банки хотели бы инвестировать в Турцию, следуя примеру Промышленно-коммерческого банка Китая (ICBC), который купил Текстильбанк в 2015 году.

Китайские инвестиции в Турцию помогут сузить дефицит нынешнего счета Анкары, который в прошлом году составил 27,6 млрд долларов. По данным Министерства торговли, дефицит торгового баланса Турции с Китаем в прошлом году составил 17,8 миллиарда долларов.

В январе министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что для Турции «невозможно» поддерживать такой торговый дефицит с Китаем и другими азиатскими странами, заявив, что правительство рассматривает вопрос о принятии мер.

По словам Дэна, он не ожидал, что Турция предпримет протекционистские шаги. «Обе страны категорически против такой политики, и обеим странам нужна экономика открытого мира», - сказал он.

Он также призвал Турцию принять китайские платежные платформы, такие как WeChat и AliPay. «Люди не хотят платить наличными, и население здесь очень молодое, поэтому у них не будет проблем с адаптацией к новым технологиям», - сказал Дэн.

Тем не менее, хорошие дипломатические и политические связи будут иметь решающее значение для развития экономических связей и привлечения новых китайских инвестиций, сказал он, добавив, что он поднял вопрос с Чавушоглу на прошлой неделе, на следующий день после заявление министра иностранных дел в ООН.

«Самым важным вопросом между странами является взаимоуважение», - сказал он. «Будете ли вы оставаться друзьями, если ваш друг публично критикует вас каждый день?».

Можно отметить несколько интересных вещей в связи с этим интервью, в частности тот факт, что рупором китайских угроз служит Reuters — едва ли не единственное крупное западное агентство, которое было приглашено Пекином в экскурсию по лагерям в Синьцзяне. Может это и совпадение, а может быть действительно китайцы выделяют Reuters, кто знает?

Но самое главное, переводя все сказанное Дэном Ли, на русский язык, мы имеем очень простой посыл Пекина Турции — вы должны не только забыть про уйгуров, но обязаны прогнуться под Китай целиком и полностью, превратив Турцию в такой же колониальный придаток КНР, как какая-нибудь африканская страна. Иначе не видать вам никаких инвестиций.

Серьезность своих намерений, к слову, Китай подтвердил и закрытием генерального консульства в Измире, важнейшем городе эгейского побережья, который считался западным форпостом китайских евразийских программ "Один пояс и один путь".

Закрытие генконсульства разочаровало бизнес-группы и торговые ассоциации в Измире, отмечается в сообщении HurriyetDailyNews. В письменном заявлении эти ассоциации призвали правительство Китая не закрывать генконсульство. Учитывая грядущие выборы, можно почти предположить, что разочарование измирского бизнеса сделает еще более отчужденным от правящей партии этот традиционно секулярный регион.

В общем, для Турции сейчас наступает момент истины. Турки охотно и много говорят об анти-империализме, в основном имея в виду империализм западный. Смогут ли они не прогнуться под империализм дальневосточный? Мы надеемся на это.