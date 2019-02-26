Башар Асад в Иране: большой привет арабским странам

Президент Сирии Башар Асад встретился с официальными лицами Ирана во время своего первого визита в эту страну после начала сирийского конфликта, сообщают государственные СМИ асадитского режима.

Асад встретился с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи и президентом Хасаном Рухани во время своей первой поездки в Иран, с тех пор как война началась почти восемь лет назад. Напомним, что за все эти годы лишь Асад дважды выезжал за пределы своей разрушенной войной страны, оба раза в Россию.

Сирийские и иранские СМИ опубликовали фотографии, на которых Асад в темном костюме обнимается с Хаменеи и пожимает руку Рухани, оба они улыбаются.

Сирийское государственное телевидение показало видеозапись встречи Асада с Хаменеи и заявило, что два лидера согласились «продолжать сотрудничество на всех уровнях в интересах двух дружественных стран».

Асадитские СМИ также сообщили, что Асад «поблагодарил руководство и народ Исламской Республики за то, что они дали Сирии во время войны».

Между тем офис Асада заявил: «Обе стороны выразили удовлетворение стратегическими уровнями, достигнутыми между двумя странами во всех областях».

Напомним, что Тегеран предоставил правительству Асада помощь в миллиарды долларов с момента начала конфликта и направил огромное число боевиков для сражения вместе с его силами - помощь, которая помогла переломить ситуацию в пользу Асада.

К слову, визит в Иран состоялся за день до поездки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию для переговоров, которые, как ожидается, будут посвящены роли Ирана в Сирии.

Ну а еще, этот визит должен передать большой привет всем арабским новоиспеченным друзьям Дамаска, которые запустили полноценную программу нормализации асадитского режима, в надежде оторвать его от Ирана. Даже глядя на это фото можно понять, что никакие короли и эмиры из Персидского залива не заменят Башару его иранских друзей, как бы им ни хотелось иного.