ОАЭ открыли посольство в Дамаске. На очереди Бахрейн

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вновь открыли свое посольство в сирийской столице Дамаске, что является шагом, который рассматривается как дипломатический импульс президенту Башару Асаду от регионального противника, который когда-то поддерживал повстанцев, сражающихся против его сил.

ОАЭ отозвали своего посла из Сирии после начала народного восстания против президента Башара Асада в 2011 году. Почти семь лет спустя, когда силы режима восстановили контроль над большей частью Сирии, флаг ОАЭ был вновь поднят у здания в районе Абу Румман в центральном Дамаске во время церемонии в четверг, на которой присутствовали дипломаты и журналисты. Временный поверенный в делах уже начал работать, говорится в заявлении эмирата.

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что решение страны было принято после «тщательного изучения событий» и «зарождения убеждения», что следующий этап требует участия арабских стран для защиты суверенитета и территориальной целостности Сирии.

В Твиттере он сказал, что арабская роль в Сирии стала необходимой для борьбы с растущим влиянием Турции и Ирана.

«ОАЭ работают над активацией этой роли посредством своего присутствия в Дамаске», - сказал Гаргаш, добавив, что он также надеется внести вклад в политическое решение войны.

МИД ОАЭ заявило, что открытие посольства «подтверждает стремление ОАЭ восстановить отношения между двумя дружественными странами в их нормальном русле».

«Это укрепит и активизирует роль арабских государств в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики и предотвращении опасности регионального вмешательства в дела сирийских арабов», - заявили в министерстве.

Слухи об открытии посольства Эмиратов распространялись все последние дни, поскольку в здании были замечены ремонтные работы. Спустя несколько часов после открытия посольство ОАЭ Бахрейн заявил, что также вернет свое посольство в Дамаск.

Такая спешка в восстановлении отношений с кровавым тираном, виновным в гибели полумиллиона сирийцев, разрушении собственной страны, бегстве миллионов беженцев, превращении Сирии в колонию Москвы и Тегерана, особенно удивительно смотрится на фоне продолжающегося конфликта с Катаром, чья связь с Ираном и "террористическими группировками" не идет ни в какое сравнение со связями Дамаска. Здесь никакие доводы не работают вообще.

В марте этого года Башар аль-Асад вероятно примет участие в заседании Лиги арабских государств. Впервые за многие годы. ОАЭ и КСА сейчас активно лоббируют это решение и добиваются консенсуса среди арабских стран, дабы позволить Дамаску вернуться в этот клуб. Кстати, сегодня стало известно, что в начале января Дамаск посетит президент Мавритании Мухаммад Ульд Абдуль-Азиз - второй уже арабский лидер после Омара аль-Башира.

Встреча ЛАГ пройдет в Тунисе — родине Арабской весны, обратившейся в мрачную зиму. Лучшего места для триумфального возвращения Асада не придумать.