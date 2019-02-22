"Братья-мусульмане - мирное движение" - правительство Германии

Правительство Германии заявило, что «Братья-мусульмане» являются «мирным движением» и старейшей политической и социальной организацией, которая стремится удовлетворить потребности людей в странах, где они существуют.

Это стало ответом на запрос, опубликованный членами комитета по внешней и внутренней политике от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» в парламенте.

Министерство внутренних дел Германии пояснило, что цель «Братьев-мусульман» состоит в том, чтобы создать идеальное общество на основе Корана и Сунны, и причина, по которой они преследуются и даже ликвидируются некоторыми арабскими режимами, заключается в отсутствии там общественных свобод и оппозиционных партий.

Министерство добавило, что некоторые арабские режимы рассматривают Братьев-мусульман как конкурентов.

Правительство Германии заявило, что Германская Исламская группа является самой близкой мусульманской организацией к «Братьям-мусульманам», которая через политику и диалог стремится стать стратегическим партнером правительства Германии.

Правительство подтвердило, что «Братья-мусульмане» - это мирное движение, которое далеко от насилия, особенно в странах с авторитарными режимами, таких как Египет и Сирия.

По данным министерства, организация насчитывает около 1400 членов в Германии.