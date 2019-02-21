Голландские правоохранители заинтересовались «возвращением» Шарофиддина Гадоева в Таджикистан

Голландские дипломаты и полиция занялись расследованием т.н. «возвращения» на родину таджикистанского оппозиционера Шарофиддина Гадоева. Об этом пишет Eurazianet со ссылкой на заявление официального представителя оппозиционера и председателя амстердамского фонда Human Rights Vision Foundation Виктории Надеждиной, сообщает Eurazianet. По словам Надеждиной, ситуацией с Гадоевым также заинтересовались несколько европейских государств.

В беседе с новостным ресурсом Akhbor Надеждина отметила, что она сама обратилась в полицию Нидерландов. «Да, я обратилась в полицию сразу после известия о его похищении из Москвы в Душанбе. Нидерландская полиция проводит сейчас расследование. Также расследование начато на уровне МИД Королевства Нидерландов. Все необходимые группы и департаменты правоохранительных органов задействованы, а также работают детективы и расследователи полиции», – заявила Надеждина.

Надеждина говорит, что Гадоев после таинственного исчезновения несколько дней назад в Москве и последующего появления в Душанбе до сих так и не связался с членами своей семьи в Голландии. «Думаю, сейчас в его положении, будучи под арестом, это невозможно», – отметила правозащитница.

Напомним, что все последние годы Гадоев жив в Нидерландах, где получил политическое убежище. Он являлся координатором созданного в Амстердаме оппозиционного движения «Реформы и развитие в Таджикистане». Это движение вошло в недавно созданный таджикистанской оппозицией Национальный альянс Таджикистана (НАТ). Гадоев вел открытую информационную борьбу против политики официальных властей Таджикистана, предъявляя различные обвинения ближайшему окружению президента Эмомали Рахмона и ему самому в систематических нарушениях прав человека в Таджикистане.

15 февраля пресс-служба МВД Таджикистана сообщила о добровольном возвращении Гадоева на родину, однако все указывает на то, что это было на самом деле похищение.