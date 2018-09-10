Таджикская оппозиция объединилась в Национальный альянс

Таджикские оппозиционеры в эмиграции собрались наконец-то в единую коалицию. Четыре политических группы подписали декларацию о создании Национального альянса Таджикистана. Со стороны Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) документ подписал Мухиддин Кабири, Конгресс свободомыслящих Таджикистана представлял Алим Шерзманов, Реформу и развитие Таджикистана – Шарофиддин Гадоев, и Конгресс мигрантов Центральной Азии – Илхомджон Ёкубов.

Декларация утверждает, что целью созданного Национального Альянса является запуск действия демократических институтов страны, создание толерантного сообщества, обеспечение прав на получение медицинских услуг, качественного образования, права на работу, собрание и митинги и прочее.

Дата подписания декларации была также весьма символичной — 9 сентября, день независимости Таджикистана. По замыслу сторон, принятая декларация должны обеспечить истинную независимость Таджикистана. Как сказал лидер ПИВТ Мухиддин Кабири:

«Считаю хорошим признаком образование Национального Альянса в этот день. Это первый серьезной совместный шаг для достижения свободного общества в Таджикистане. Мы знаем, что эта тяжелая и опасная дорога, имеет много барьеров на своем пути. Но, стоит отметить, что борьба за свободу никогда не была легким. Мы уверены, что в ближайшее будущее, оппозиционные группы, которые хотят видеть независимое таджикское общество, не откажут нам в сотрудничестве».

Напомним, что за последние годы различные группы таджикской оппозиции уже неоднократно заявляли о необходимости создания объединенной оппозиционной коалиции против режима Эмомали Рахмона. В свою очередь таджикские спецслужбы не раз старались сорвать это объединение.