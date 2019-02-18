Одного из лидеров таджикской оппозиции выманили в Москву и отправили в Таджикистан



Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило 15 февраля, что Шарофиддин Гадоев, один из лидеров таджикской оппозиции в изгнании, вернулся на родину. В последние годы оппозиционер жил в голландском Эйндховене.

В заявлении, опубликованном на сайте МВД, утверждается, что Шарофиддин Гадоев "прибыл в аэропорт г. Душанбе и в Отделе МВД аэропорта заявил, что сожалеет о своих действиях и добровольно вернулся на Родину рейсом «Москва-Душанбе». Судя по заявлению МВД, один из лидеров оппозиции в изгнании сказал следующее: "В соответствии с законодательством Республики Таджикистан за мои совершенные проступки пусть дадут мне правовую оценку".

Уже одного этого сообщения было достаточно, чтобы заподозрить неладное — часто ли мы видели оппозиционеров, сдающихся на милость автократиям, со словами «пусть дадут мне правовую оценку»? При этом, Гадоев с 2012 года находился в розыске за «контрабанду» и «подделку документов».

Однако, вскоре, Радио Озоди сообщило, что Оишамо Абдуллоева, мать Гадоева, ничего не знает о возвращении сына на родину.

Между тем, многочисленные источники тут же начали прямо заявлять — Гадоев был похищен. "Шарофиддин Гадоев, которого я знаю, никогда не вернется в Таджикистан по собственной воле" — цитирует Радио Озоди одного из друзей оппозиционера.

Источники, близкие к таджикской оппозиции, сообщают, что Гадоева похитили в Москве, а затем выдали Душанбе. В Москву его завлекли под предлогом интереса российских околовластных кругов к таджикской оппозиции и мягкому транзиту власти от Рахимова к молодым политикам. Но лететь «сдаваться» в Душанбе он не собирался, более того, у него был обратный билет в Голландию. Не верит в официальную версию возвращения Гадоева и один из его друзей - Мухаммад Сафарзода, глава фонда “Eurasian Dialogue”. По его словам, он находится в постоянном контакте с Гадоевым, правда, последнее время реже общались из-за большой загруженности. "Я не думаю, что он вернулся по своей воле, скорее всего, его обманули. По моим предположениям, он уехал в Москву и там его похитили", - говорит Сафарзода.

Разумеется, в МВД Таджикистана продолжают утверждать, что Гадоев вернулся по своей воле. Более того, на официальное сайте МВД появилось видео, в котором Гадоев рассказывает, что он добровольно вернулся на родину. Памятуя о том, как любят таджикские власти почти буквально повторять шаги своих китайских товарищей, аналогии с уйгурскими видеообращениями напрашиваются сами собой.

Как бы то ни было, факт таков — ближайший соратник покойного Умарали Кувватова, второй человек в объединенной таджикской оппозиции после Кабири, находившийся в политическом изгнании, теперь очутился в Таджикистане. Где ему грозит провести многие годы, возможно всю жизнь, в тюрьме.