Шаг к полному контролю над интернетом в РФ

Закон об изоляции российского интернета, как уже окрестили проект депутатов Клишаса и Лугового наблюдатели, о котором мы недавно писали, принят сегодня Госдумой РФ в первом чтении. Символично и закономерно, что это произошло на следующий день после публикации статьи отставного кремлевского "серого кардинала" Вячеслава Суркова, в которой он в качестве ноу-хау путинского режима на мировой арене выделил именно регулирование интернета.

Что ж, так как свои мысли и эмоции по сути проблемы мы выразили еще в прошлый раз, в этот, пожалуй, можно углубиться в детали.

И тут надо отметить, что авторы и сторонники законопроекта с негодованием опровергают, что его цель отключить Россию от интернета, заявляя, что все обстоит ровно наоборот. По словам Клишаса, напротив, претворение в жизнь данного закона "обеспечит устойчивую работу сетей связи, а также качество предоставления услуг связи. Это позволит сделать российский сегмент Интернета устойчивым к угрозам, обеспечить доступ к российским сайтам и возможность для российских граждан пользоваться Интернет-сервисами (почта, Интернет-банкинг) при любых внешних угрозах".

Но как же это будет сделано? О деталях пока говорить, видимо, рано, но в общих чертах замысел таков, что должны быть "упорядочены", то есть, взяты под контроль информация о доменах и сетевых адресах сайтов, вещающих на Россию, а также маршруты и содержание их трафика. Для этого будет использовано дорогостоящее оборудование, с которым должны быть интегрированы все операторы связи, предоставляющие доступ в интернет в России.

Обоснование этому дается, конечно, смехотворное - если агрессивные западные империалисты вдруг начнут запрещать российские сайты, а то и вовсе решат отключить от всемирной паутины Россию, то система "суверенного интернета" позволит им продолжить свою работу.

А теперь вопрос - сколько российских сайтов было отключено, в частности, в России в результате действий западных регуляторов? Таких прецедентов мы не знаем. Зато российскими властями в лице того же Роскомнадзора на данный момент на территории России заблокировано 147 117 материалов, подавляющее большинство которых находятся на российских сайтах. Так кто и от кого их тогда должен защищать?!

В реальности, конечно, закон Клишаса-Лугового преследует две цели: оперативно-техническую и глобально-страховочную. Первая, по его замыслу, должна позволить лучше контролировать, точнее, цензуририровать контент запрещенных сайтов - не просто по их IP, но и через маршрутизацию трафика. Вторая в случае необходимости, действительно, должна позволить отключить вещание на Россию всех технически неконтролируемых сайтов.

В каком случае может возникнуть такая необходимость? Ну, это как раз понятно - в случае начала массовых выступлений, российского Майдана или чего-нибудь посерьезнее. На этот случай режим хочет быть уверенным в том, что сумеет полностью контролировать виртуальное пространство, посредством которого протестные силы часто координируют свою деятельность.

Удастся ли это ему? Далеко не факт. На все про все для этого пока предполагается выделить 20 миллиардов рублей. Сумма, не сказать, чтобы маленькая, но ведь противостоять с ее помощью планируется всей технологической мощи глобальной информационной системы, в которой бюджет какой-нибудь крупной транснациональной компании превышает весь бюджет РФ. Что говорить об отключении на эти средства всего интернета, если сопоставимые суммы, уже выделенные на блокировку Телеграм, не смогли решить даже этой задачи, так как реально желающие им пользоваться в России, продолжают это делать.

Поэтому, как говорится, в России глупость законов компенсируется их неисполнением. Скорее всего, это произойдет и в этот раз. Но то, что власть сегодня сделала еще один, вызывающий шаг к тотальному контролю над российским обществом и изоляции его железным занавесом от мира, это очевидно всем.