Сурков и Путин: сеанс самогипноза

Статья Владислава Суркова, бывшего замглавы администрации президента, в прошлом "серого кардинала" Кремля стала главной политической новостью сегодняшнего дня. Что ж, не обойдем ее стороной и мы.

Выводя за скобки сомнительные рассуждения Суркова на тему русской истории, попытаемся вычленить для наших читателей основные тезисы его памфлета:

- у России нет выбора, по какому пути ей развиваться, поэтому, какую бы идеологию в ней ни пытались претворять в жизнь, все будет заканчиваться данностью государства как военно-репрессивной машины, которую олицетворяет ее лидер;

- это там, на Западе, сплошные мерзавцы в политике пытаются прятать свою истинную сущность под маской приличия - российская же власть свою истинную сущность не скрывает, и эта "честность" привлекает в мире тех, кто разочаровался в западной демократии;

- в то время, как многие прочили миру будущее глобального открытого общества со свободным интернетом и падающей ролью правительств, путинская Россия начала отгораживаться от мира, регулировать интернет, ограничивать деятельность неправительственных организаций, а через какое-то время по тому же пути последовали и другие страны;

- в свое время Путин в свое Мюнхенской речи бросил вызов американоцентричному миру, а сейчас уже не только весь мир устал от Америки, но и сами американцы устали от нее (ее мирового господства).

Ну что тут скажешь, фактически Сурков бахвалится либо теми вещами, которых скорее надо стыдиться, либо теми, которые произошли отнюдь не благодаря ему и его сообщникам.

Да, то, что политическая система на Западе во многом лицемерна и неприглядна, очевидно, и об этом ее западные критики писали и говорили еще тогда, когда Сурков и Путин октябрятами в школу ходили. Но никто кроме откровенных маргиналов не считает, что альтернативой ей должна стать честная в своей мерзости, как ее характеризует сам Сурков, российская, путинская система. Потому что, существующая система на Западе критикуется с целью заставить ее быть честной в своих идеалах и соответствии им, а не для того, чтобы она была честной или откровенной в своей мерзости, как это предлагает Сурков.

Это же касается и России как альтернативы Америки, которой ей, как пытается доказать Сурков, удалось стать вопреки всему. На самом деле, нет - во-первых, как это пишет он сам, это сами американцы устали от бремени мирового жандарма и с определенного момента решили сосредоточиться на решении собственных проблем, а во-вторых, если кто реально и заполняет высвобождающиеся от этого ниши, то это растущие экономики Китая, Индии, Бразилии, Турции, а отнюдь не Россия с деградирующей экономикой, которая повсюду пытается встревать со своими нелепыми ЧВК, хакерами и "петровыми-бошировыми".

А теперь о главных выводах статьи. По сути, архитектор путинизма не просто признает, но и бравирует тем, что за почти 20 лет его существования, в России не было создано эффективного и самодостаточного государства, работающего, как часовой механизм по установленным для него процедурам и в интересах его граждан. Такое государство он презрительно называет deep state, заявляя, что вот на Западе де такое "глубинное государство", зато у нас в России вместо него "глубинный народ". Далее он пишет:

"Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно – уникальное и главное достоинство государства Путина. Оно адекватно народу, попутно ему, а значит, не подвержено разрушительным перегрузкам от встречных течений истории. Следовательно, оно эффективно и долговечно".

Этот панегирик Путину как воплощению чаяний "глубинного народа" Сурков завершает не менее пафосно: "По существу же общество доверяет только первому лицу. В гордости ли никогда никем не покоренного народа тут дело, в желании ли спрямить пути правде либо в чем-то ином, трудно сказать, но это факт, и факт не новый... Современная модель русского государства начинается с доверия и на доверии держится".

Словом, как декларировалось в советские времена, "мы говорим партия, подразумеваем Ленин, мы говорим Ленин, подразумеваем партия". И можно было бы сказать в ответ на это: "без комментариев", но нет, один комментарий все же придется сделать.

Практически одновременно со статьей Суркова были опубликованы последние данные всероссийского опроса Левада-центра, согласно которым, за прошедший год доля не доверяющих властям увеличилась с 37 до 52%, а количество тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, достигло 45%, что является максимумом с 2007 года.

Ранее сообщалось, что по данным последнего на сегодняшний день опроса ВЦИОМ, рейтинг Путина достиг исторического минимума за все время его пребывания у власти, упав до 33%.

Так что, реальная жизнь рассеивает самогипнозы Суркова и Путина. И если их государство началось и держалось на доверии одному лицу, то с его утратой оно, следуя их же логике, и закончится. Как это уже было с его историческими предшественниками.