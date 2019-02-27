Кто согласовал убийство имама Исомитдина Акбарова?

"10 октября 2010 года - в Тюмени был убит имам Новоуренгойской мечети «Нур Ислам» Исомитдин Акбаров. Это убийство показательно тем, что является одним из первых убийств исламских проповедников за пределами Северного Кавказа, где они неформально оправдывались необходимостью противостоять вооруженному подполью, включая устранение религиозных деятелей, имеющих с ним общую, если не политическую, то богословскую платформу.

За год до убийства началась систематическая демонизация общины и ее имама в СМИ, которая, как оказалась, была информационной «арт-подготовкой» к последующему убийству. После убийства имама силовики пытались ликвидировать организацию в судебном порядке, но на тот момент не сумели, после чего на ее участников начало оказываться неправовое давление. В итоге община все-таки была официально ликвидирована, а мечеть, в которой на протяжении многих лет молились тысячи местных мусульман, снесена" ("Список Силантьева").

С момента ее озвучивания и на протяжении многих лет официальной версией этого убийства была уголовная. Мол, убили исламского религиозного деятеля какие-то бандиты в каких-то криминальных разборках. Непонятно, правда, за что, но, видать, не чисто там было дело, ох не чисто - такие объяснения "странных" убийств исламских проповедников в тот момент были в ходу у силовиков и их пропагандистской обслуги.

Однако спустя несколько лет кое кто, похоже, проговорился. Так, в статье, опубликованной в "Независимой газете" летом прошлого года, Исомитдин Акбаров представлен уже не как жертва преступников, но фактически как преступник, которого "ликвидировали" силовики:

"Акбаров служил на легальной основе имамом на Ямале, пока в родном ему Узбекистане его разыскивали за терроризм. В 2010 году Акбаров был убит в Тюмени в ходе спецоперации".

На днях нам удалось разыскать автора этой статьи - Артура Приймака, который хоть в самой статье и не представился, но от авторства в онлайн-общении с главным редактором "Голоса Ислама" не отказался. К сожалению, господин Приймак сразу прекратил общение, как только его попросили сообщить нам источники, которые рассказали ему, что имам Исомитдин Акбаров был убит "в ходе спецоперации", а не каких-то "криминальных разборок". Однако и из содержания его статьи, и из направленности других его публикаций по исламской проблематике, можно сделать некоторые предположения об этом.

Судя по его публикациям, господин Приймак может по праву занять место в ряду таких "друзей мусульман" как Вячеслав Мальцев (его бывший коллега, кстати), Раис Сулейманов, Яна Амелина, Алексей Гришин и т.д. К слову, именно слова последнего занимают значительную часть указанной статьи господина Приймака. О чем же там говорит этот разжалованный за ненадобностью бывший куратор Ислама при Владиславе Суркове, который какой уж год не может оправиться от этой карьерной потери и при любой предоставленной ему возможности размышляет в СМИ о том, что "теперича не то, что давича"? Дадим ему слово:

"...когда куратором внутренней политики был Владислав Сурков, на Старой площади была сформирована целая система работы с исламом. АП РФ была головным органом, вторым была ФСБ, а третий уровень – администрации регионов. Все уровни следили друг за другом и не допускали коррупционных и других перекосов".

То есть, переводя из гришинского на русский, с его слов получается, что в бытность его кураторства исламского направления всю деятельность спецслужб по нему контролировал Сурков, а значит, и он, который был его замом. И они не допускали никаких "перекосов". А значит, все, что происходило тогда в этой сфере, было частью политики, как минимум, согласованной с Кремлем.

Так кем же тогда была согласована "спецоперация" в виде убийства популярнейшего имама Сибири, повешенного на криминальные круги? Ведь она произошла именно в тот момент, когда Гришин курировал исламскую политику в РФ...