Эммануэль Макрон: французских имамов нужно обучать в египетском Аль-Азхаре

Президент Франции Эммануэль Макрон позавчера встретился с великим имамом египетского университета Аль-Азхар Ахмадом аль-Тайебом. В ходе встречи он призвал всех французских имамов пройти обучение в этом знаменитом религиозном институте.

На встрече, состоявшейся в столице Египта Каире, Макрон выразил благодарность за встречу с «одним из величайших исламских деятелей», приветствуя то, что он назвал «ключевой ролью Аль-Азхара в противодействии всем формам насилия и терроризма и постоянном налаживании межрелигиозного диалога».

Президент Франции также выразил стремление сотрудничать с Аль-Азхаром в целях поощрения гражданственности, сосуществования и стабильности во французском обществе и противодействия экстремизму, который, по его словам, может «заразить молодых мусульман во Франции».

Затем Макрон призвал всех французских имамов и проповедников пройти обучение в университете Аль-Азхар и обеспечить «уважение принципов гражданства и стабильности». Он подчеркнул важность укрепления культурных связей между Аль-Азхаром и Францией через обмен студентами и выстраивание академических отношений.

Аль-Тайеб, со своей стороны, сказал, что визит Макрона имеет особое значение, «учитывая исторические отношения между Францией и Аль-Азхаром» (вероятно, намек на отношение ученых Аль-Азхара с Наполеоном Бонапартом во время краткой французской оккупации Египта), добавив, что визиты ученых Аль-Азхара во Францию ​​помогли им стать «символами мысли и культуры в Египте».

Аль-Тайеб отметил, что исторические отношения между двумя странами обязали Египет помогать Франции «победить терроризм», подтверждая, что Аль-Азхар был привержен «противодействию тем, кто убивает других во имя религии».

Аль-Азхар, отметил аль-Тайеб, готов предоставить стипендиальные программы французским студентам, желающим изучить «способы противодействия террористической идеологии» и помочь превратить Францию ​​в центр распространения «умеренной» исламской мысли в Европе.

В тот же день Макрон завершил свой первый трехдневный визит в Египет, призванный укрепить связи между странами, а также затронуть вопросы прав человека. Во время визита он встретился со своим египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси, а также с многочисленными должностными лицами и религиозными деятелями. Он также посетил различные египетские исторические места. В ходе визита был подписан ряд соглашений на сумму около 1 миллиарда долларов между двумя странами в секторах транспорта, образования и здравоохранения.

Добавим, что именно Эммануэль Макрон в последнее время поднимает вопрос о реформе в мусульманской общине Франции, о чем мы уже писали. Пока не ясно, что именно имеет в виду Макрон, но следует отметить, что при всех вопросах к современному Аль-Азхару, ставка на обучение всех французских имамов в этом заведении — очень даже неплохой вариант. Ведь могли бы вообще объявить образование за границей противоречащим «французским ценностям». Так что, посмотрим, во что это все выльется.