Французские мусульмане призывают Макрона не вмешиваться в дела мусульман

Один из ведущих представителей французских мусульман призвал Эммануэля Макрона не вмешиваться в организацию второй по величине религии страны, спустя несколько дней после того, как президент сказал, что попытается пересмотреть отношения между Исламом и государством.

Заявление было сделано лидером организации, созданной 15 лет назад именно в попытке ослабить беспокойство в отношении консервативных религиозных лидеров и создать такую форму Ислама, которая лучше всего бы сочеталась с жесткой секулярностью Франции. Еще в 2003 году Николя Саркози, министр внутренних дел в то время и президент с 2007 по 2012 год, разработал соглашение между основными исламскими группами страны о создании CFCM. Идея состояла в том, чтобы совет выступал от имени всех мусульман, подобно тому, как говорит Французская епископская конференция говорит от имени католиков, или как консистория говорит за евреев. Но сейчас лидеры той по сути реформаторской организации с опасением относятся к идее новой реформы.

«Каждый должен придерживаться своей роли», - сказал в интервью Reuters Ахмед Ограс, президент Французского совета мусульманской веры (CFCM).

«Мусульманская вера - это религия и, как таковая, сама заботится о своих домашних делах. Последнее, чего бы вы хотели, - это чтобы государство действовало в качестве опекуна», - сказал Ограс, француз турецкого происхождения, который возглавлял CFCM с середины 1990-х по 2017 год.

Макрон, избранный в мае прошлого года после победы над правым лидером Мари Ле Пен, заявил в своем интервью от 11 февраля, что он планирует пересмотреть то, как контролируется Ислам.

«То, что я хотел бы сделать в первой половине 2018 года, - это расставить маркеры на всем образе, по которому Ислам организован во Франции», - сказал он журналистам Journal du Dimanche. Своим приоритетом он назвал «вернуть смысл секуляризма».

Напомним, что Франция является домом для крупнейшей мусульманской общины в Европе, количество которой оценивает в 6,5 миллиона человек, из общего населения в 67 миллионов человек.