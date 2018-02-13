Эммануэль Макрон собирается «реорганизовать» Ислам во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем воскресном интервью изданию Journal du Dimanche заявил о намерении «реорганизовать» Ислам во Франции – стране западного мира с самым значительным мусульманским населением.

«Мы работаем над структурированием (structuration) Ислама во Франции, а также над тем, как это объяснить, что чрезвычайно важно».

Предложение Макрона о «реорганизации» конечно же является очередной инициативой по упорядочиванию отношений между западноевропейским секулярным государством, каким является Франция, и многочисленной общиной мусульман, и как таковое, это предложение можно приветствовать. Последнее десятилетие (как минимум) отношение между французским государством и мусульманами вряд ли можно назвать радужными. Правоцентристский президент Николя Саркози, который занимал свой пост с 2007 по 2012 годы, оскорбил французских мусульман запретом на никаб, чем вызвал волну других запретов на местном уровне, уже на купальники буркини. Образ французской полиции, противостоящей мусульманским женщинам в купальниках на пляже, - не лучшая картина для идеальных отношений.

Еще менее успешными в инициативах Саркози стали публичные дебаты о национальной идентичности, начатые в 2009 году. Оппоненты подозревали, что скрытая попытка привлечь избирателей из анти-иммиграционного правого электората Франции крайне ограничена и оттолкнет мусульман, по сути так и не выиграв ничего для самого Саркози. Так и случилось.

Его социалистический преемник Франсуа Олланд вроде бы старался как-то наладить отношения, но серия громких терактов в Париже, Ницце и других местах покончила и с этими инициативами.

Так что, безусловно, пора понять, как и на каких основаниях французская республика и мусульманская община будут сосуществовать вместе. По словам Макрона, целями реорганизации должны стать лучшая интеграция культа, борьба с фундаментализмом и сохранение «национальной сплоченности». Разумеется, у мусульман есть все основания опасаться того, что такая реорганизация приведет только к еще большему контролю секулярного государства и к выжиганию любых строго исламских традиционных форм. Но в любом случае, Макрон говорит, что работа еще не завершена, и он пообещал значительную речь в первой половине этого года о месте Ислама во Франции. Он сказал, что будет обращаться к исламским ученым, а также к выдающимся деятелям из других конфессий - «потому что я считаю, что мы должны вдохновляться нашей историей, историей католиков и протестантами».

Левоцентристский новостной журнал «Марианна», названный в честь французского национального символа, пишет, что реструктуризация «от пола до потолка», которую Макрон предполагает, вряд ли сможет избежать реформы CFCM (Французский совет мусульманского вероисповедания – аналог ДУМ). По мнению журнала, CFCM это громоздкий орган, который слишком ортодоксален.

Помимо рассмотрения новых представительных органов, Макрон рассмотрит финансирование мечетей и подготовку имамов, темы весьма знакомые во Франции. Один из помощников Макрона использовал практически терминологию Саркози, когда сказал Le Journal du Dimanche, что задача состоит в том, чтобы «уменьшить влияние арабских стран, что мешает французскому Исламу обнять современность».

Наблюдатели обоснованно замечают, что инициативы Эммануэля Макрона могут потерпеть крах со всех сторон. Отношения с мусульманской общиной во Франции сравнивают с минным полем для французских президентов. Здесь надо ступать очень осторожно, чтобы с одной стороны не вызвать отчуждение второй по величине конфессии в стране, а с другой стороны не вызвать шквала критики со стороны хранителей французского лаицизма (Макрон уже заявил, что его цель - заново открыть то, что лежит в основе laïcité). И в любом случае, что бы не сделал Макрон, это вряд ли понравится условно правому лагерю, который представлен в первую очередь Национальным фронтом Мари Ле Пен, с треском проигравшей выборы Макрону в прошлом году, н овсе же добывшей свои 10.6 миллионов голосов. Ле Пен в интервью радиостанции «Европа 1» заявила, что высказывания Макрона до сих пор были «размыты, если не сказать больше», но уже проявили «невыносимые, неприемлемые» элементы, такие как идея нового, неопределенного «конкордата» с Исламом и возможное вмешательство в краеугольный камень французского секуляризма, закон 1905 года, разделяющий церковь и государство.

Как бы то ни было, мы будем следить за происходящим во Франции, стране, где проживает более 5 миллионов мусульман (по самым скромным оценкам), и ожидается, что к 2050 году каждый пятый житель может быть мусульманином. К слову, неожиданно еще один недавний опрос показал, что 56% опрошенных считают Ислам совместимым с французскими ценностями - точная противоположность выводам 2016 года.