Сибай: полиция мешает собранию горожан на фоне экологической катастрофы

Мы уже писали о том, как в башкирском городе Сибай сейчас происходит экологическая катастрофа, замалчиваемая властями также, как ранее они замалчивали катастрофу в Крыму. Ситуация естественно потребовала самоорганизации горожан, которые намеревались собраться вместе в субботу на экологический митинг.

Однако, правительство республики отказалось согласовывать заявленный митинг. Якобы, указанная площадка была уже занята в тот день другой организацией. Инициатор митинга Радмир Мухаметшин сообщил, что мероприятие переносится на февраль. И все же ряд других активистов решил все таки собраться 26 января на гражданский сход, без плакатов и динамиков.

Но не тут то было. Уже за несколько дней до схода силовики начали превентивно задерживать активистов, которые, по предположению полиции могли принять участие в мероприятии. Так в Зилаирском районе Башкортостана был задержан лидер организации "Башкорт" Фаиль Алсынов ​— ему вручили повестку с требованием явиться 26 января в отдел полиции в Уфе. Местные жители также в соцсетях рассказывают о задержаниях активистов, а наблюдатели отметили усиление полицейских подразделений в регионе.

Организаторы схода, опасаясь силового разгона митинга, заранее передали в мэрию города проект резолюции, в котором потребовали отставки мэра Сибая Рустема Афзалова, руководителя местного территориального комитета минэкологии Гульнар Нугуманову и курирующего регион Зауралья и.о. вице-премьера республиканского правительства Илшата Тажитдинова, возбуждения уголовного дела в отношении директора Сибайского филиала УГОК, депутата Госсобрания республики Яудата Биккинова и лишения его депутатских полномочий, а также возврата в собственность республики Башкортостан контрольных пакетов акций всех предприятий УГМК в регионе и взыскания с компании экологического ущерба и возмещения ущерба, нанесенному выбросами диоксида серы здоровью горожан.

Как сообщили сибайские активисты, мэрия Сибая все-таки разрешили на указанной площадке провести свой митинг местной организации инвалидов. И это при том, что ранее власти города рекомендовали жителям не покидать свои жилища и не как можно меньше находиться на улицах.

Сход продлился всего 15 минут. Ровно к началу мероприятия полиция включила очень громкую сирену, которая выла без передышки несколько минут. Хотя на самой площади никто не был задержан, сообщается, что на окраине города была остановлена машина с активистами, едущими на сход. Полицейские переписывали паспортные данные участников схода а когда некоторые активисты попытались зачитать вслух проект резолюции, к ним подошли и тут же изъяли печатные экземпляры; резолюцию, в итоге, пришлось принимать в другом месте, как сообщает Альфия Узянбаева, одна из местных активисток. Всего в сходе пришли принять участие около 50 человек, большинство из которых просто опасались подойти к месту схода из-за действий полиции.

Тем временем 23 января на встрече с жителями города мэр Сибая Рустеф Афзалов сказал, что локализовать ситуацию на карьере к 1 февраля, как было обещано ранее, не получится.