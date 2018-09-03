Отравленный полуостров: оккупированный Крым задыхается

В те самые дни, когда мир в очередной раз приготовился к новостям о применении химического оружия в сирийском Идлибе, химическому отравлению внезапно подвергся полуостров, прослывший некогда всесоюзной здравницей.

В ночь с 23 на 24 августа жители Армянска на севера Крыма заметили, как различные металлические предметы в их домах покрываются ржавчиной. Пользователи соцсетей писали, что на крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, а в населенном пункте несколько дней стоит устойчивый запах кислоты. Крымчане тут же высказали предположение, что причиной стали выбросы химического вещества с завода «Крымский титан».

Все предприятия, находящиеся поблизости Армянска, и могущие быть источником выбросов, включая «Титан», отрицают свою причастность. Тем не менее, специалисты указывают, что выбросы могут быть только со стороны «Титана». Это подтвердили и крымские чиновники 30 августа, заявив, что выбросы опасных веществ произошли из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого «Титановыми инвестициями».

Как бы то ни было, случившееся уже никак нельзя назвать иначе, как экологическим бедствием и техногенной катастрофой регионального масштаба. Жители Армянска и Красноперекопска сообщают, что в их городах практически нельзя вдохнуть полной грудью, над улицами стоит кислотный туман, кислотные осадки оседают повсюду, практически уничтожен урожай фруктов и овощей, дохнут уличные животные, и от резких обострений погибли как минимум двое астматиков. С усилением ветра кислотное зловоние по городу становится еще сильнее.

Более того, ветер разносит кислотные испарения далеко за пределы Армянска, вплоть до пляжей Севастополя и полей Херсонской области. Многие жители стремятся уехать из города, или хотя бы вывезти детей. Оставшиеся носят маски и стараются не выходить из дому. Жители города в соцсетях прямо называют случившееся «газовой атакой» (добавляют часто - «как в Сирии») и даже «геноцидом крымчан». При этом говорят, что власти практически ничего не делают для ликвидации последствий катастрофы, а любые их жалобы блокируются. Более того, любая критика властей или ситуации на севере Крыма вообще рассматривается в качестве проукраинской пропаганды.