Историческая веха для Бангсаморо: филиппинские мусульмане голосуют за расширенную автономию

Почти три миллиона филиппинских мусульман из южного региона страны с мусульманским большинством должны принять решение по новому закону, который может создать существенно более автономное региональное правительство.

Плебисцит в понедельник по закону о создании Бангсаморо может подтвердить или сорвать десятилетний мирный процесс между правительством в Маниле и Исламским освободительным фронтом Моро, который начался как вооруженное движение сепаратистов на южном острове Минданао в конце 1970-х годов.

Если большинство проголосует «за», то Бангсаморо, что означает «Народ Моро», заменит существующий Автономный регион в Мусульманском Минданао (АРММ), который критикуют как номинальную автономию, и который не смог положить конец насильственному конфликту, унесшему жизни около 120 000 людей за последние пять десятилетий.

Избиратели должны проголосовать до 15:00 (07:00 по Гринвичу).

На бумаге предложенный новый Бангсаморо является более мощной и, возможно, более крупной политической единицей, чем АРММ. Он будет иметь свой собственный парламент, некоторые исключительные полномочия, ранее принадлежавшие правительству в Маниле, и значительно большую долю местных доходов.

Но прежде всего, это будет означать конец вооруженной борьбы фронта с роспуском его 35 000 военнослужащих. Лидеры фронта должны занять позиции в новом гражданском правительстве.

Предложенный закон также был поддержан президентом Родриго Дутерте, а его представитель подтвердил, что он является «историческим законодательным актом в нашем стремлении к прочному миру в Минданао, поскольку это исправит историческую несправедливость, совершенную в отношении народа моро».

Напомним, что население моро, насчитывающее около шести миллионов человек, считается меньшинством среди населения Филиппин, насчитывающего более 100 миллионов человек.

Моро (от испанского слова «мавры») состоят из примерно дюжины этнолингвистических групп, родом из юго-западного региона Минданао. Объединяет их лишь исламская религия.

История предубеждений и пренебрежения со стороны основного правительства превратила родину моро в один из самых бедных регионов страны. По данным правительства, более половины их населения живет за чертой бедности.

Нынешнее восстание моро началось в 1969 году с создания Национально-освободительного фронта моро (НОФМ). Возглавляемая харизматическим университетским лектором Нуром Мисуари, группа боролась с правительством за независимое государство.

Боевые действия привели к большим потерям и огромным разрушениям в общинах моро: НОФМ ссылался на зверства правительственных сил под руководством филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса.

Когда НОФМ и правительство договорились об автономии в 1976 году, от повстанцев откололась фракционная группа, чтобы сформировать Исламский освободительный фронт моро (ИОФМ) в следующем году и продолжить борьбу за отделение.

В 1989 году правительство при президенте Коразоне Акино учредило АРММ.

Тем не менее, только часть территории моро, это четыре провинции из более чем десятка, проголосовали за включение в автономную область.

Недовольство ограниченными полномочиями АРММ стало стимулом для нескольких других вооруженных группировок продолжать восстание.

И покуда НОФМ сосредоточился на управлении AРMM, Исламский фронт стал крупнейшей повстанческой группой в стране и возглавил дело освобождения моро. Нур Мисуари, лидер мусульманских повстанцев, сам стал региональным губернатором в 1996 году.

Боевые действия между Фронтом и правительством продолжались в течение 1990-х и начала 2000-х годов, когда президент Джозеф Эстрада объявил «тотальную войну» против группы.

Наконец переговоры завершились в 2012 году базовым соглашением о создании более сильного автономного региона. Обе стороны более детально подтвердили это решение в 2014 году.

Фронт надеялся, что он воплотит в жизнь цели долгой борьбы их народа за самоопределение и превзойдет АРММ, который тогдашний президент Бенигно Акино назвал «провальным экспериментом».

Провальная полицейская операция 2015 года по аресту связанного с «Джемаа Исламия» бойца в удерживаемом Фронтом районе провинции Магинданао подорвала общественное доверие к группе, и закон о создании Бангсаморо просуществовал несколько законодательных циклов при преемнике Акино Родриго Дутерте, но так и не был принят окончательно.

Процесс возобновился в 2017 году, после того как пятимесячная осада города Марави боевиками, связанными с ИГИЛ*, высветила необходимость окончательного мирного соглашения.

После изнурительных переговоров между законодателями и возглавляемой Фронтом комиссией по переходу в Бангсаморо в июле 2018 года Дутерте подписал закон о Бангсаморо.

В Бангсаморо будет парламентское правительство, система правосудия, основанная на исламском праве, 75-процентная доля местных доходов и ежегодный грант от национального правительства, эквивалентный пяти процентам доходов всей страны.

В ходе сегодняшнего плебисцита люди из нескольких районов, ранее исключенных из АРММ, имеют возможность проголосовать за включение в Бангсаморо, что может расширить его территорию.

Около 20 000 полицейских и военнослужащих будут охранять избирательные участки, несмотря на то, что регион остается под военным положением, чтобы отражать угрозы со стороны других вооруженных группировок - сепаратистов, которые в случае провала Бангсаморо и Фронта будут претендовать на ведущую роль в деле моро.

Но Фронт и правительство уверены, что они заключили гораздо лучшую сделку, чем их предшественники, и что она получит поддержку народа.

Когда в июле был принят закон, один из переговорщиков, Газали Джаафар, сказал: «Мы довольны. Это не идеальный закон, но с него хорошо начинать». А лидер Фронта Гаджи Мурад Ибрагим заявил, что референдум 21 января станет исторической вехой в истории 121-летней борьбы Бангсаморо.





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