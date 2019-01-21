51 тысяча подписей протеста

Ингушские активисты приехали в Москву, чтобы передать в приёмную президента России собранные подписи с тремя требованиями.

18 января делегатами ингушского протестного движения для передачи собранных 51 319 подписей в Москву приехали старейшина Ахмед Барахоев и председатель правозащитной ингушской организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Подписи были собраны под петицией, где граждане выражают недоверие руководству республики Ингушетия и требуют отставки главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова, отмены Магасского соглашения между Кадыровым и Евкуровым об изменении границ двух республик, а также выполнения закона о реабилитации репрессированных народов в плане возвращения в состав Ингушетии Пригородного района Северной Осетии.

Как рассказали делегаты, их обращение и подписи на имя президента были приняты. Ахмеда Барахоева принял у себя руководитель департамента по работе с обращениями граждан Эрик Григорян. По словам Барахоева, Григорян внимательно выслушал суть проблемы и пообещал, что их обращение будет рассмотрено.

На вопрос о том, почему ингуши решили обратиться к президенту России, Барахоев ответил, что их оргкомитет действует в рамках правового поля с самого начала протеста, но после антиконституционного решения Конституционного суда по подписанному соглашению ими было решено обратиться к главе государства.