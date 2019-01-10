В Магнитогорске проводят облавы на мигрантов из Центральной Азии

Имя трудового мигранта из Узбекистана, который бросился помогать жителям взорвавшегося дома в Магнитогорске Челябинской области, еще до приезда спасателей, а затем ежедневно продолжать оказывать волонтерскую помощь, сегодня стало широко известным. Героический поступок парня отметили многие издания, даже не связанные никак с мусульманами или среднеазиатскими мигрантами. Кроме того, среди жертв взрыва была семья мигрантов из Таджикистана.

Казалось бы, какие здоровые выводы из этой истории должны сделать власти? Может быть о том, что общая трагедия объединяет людей? А власти почему то решили устроить массовые облавы на выходцев из стран Центральной Азии — именно в Магнитогорске. В выходные были задержаны несколько десятков уроженцев Таджикистана и Узбекистана, сообщает издание «Настоящее время».

Последняя волна задержаний прошла на рынке «Гранд» напротив соборной мечети. По словам продавцов рынка, которые отказались говорить на камеру, рейды прошли в субботу, 5 января. При этом некоторых из задержанных искали с 1 января.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 января ОМОН и полиция устраивала обыски в доме 91 по проспекту Ленина. Как говорят жители дома, им показывали ориентировки с фотографиями, на которых были изображены выходцы из стран Центральной Азии.

Задержания, как считают, могут быть связаны с крушением жилого дома по проспекту Карла Маркса. Дело в том, что некоторые российские СМИ назвали взрыв в доме терактом, однако, согласно официальной версии Следственного комитета, там взорвался бытовой газ. Но в Магнитогорске был еще один взрыв.

Вечером 1 января на площади Народных гуляний взорвалась маршрутка. По официальной версии, это был взрыв баллона с газом, но, по словам местных жителей, взорвались не баллоны под «Газелью», а что-то внутри нее.

«Последовал еще один взрыв, пожар в салоне, но никто не выбегал. Потом произошел еще один взрыв, выбило задние двери. Потом произошел такой взрыв, что огонь стоял до второго этажа. У меня с окна упало зеркало, потому что очень был громкий взрыв», — сообщила жительница близлежащего дома. Некоторым очевидцам показалось странным, что полицейские слишком быстро приехали на место происшествия.

С тех пор власти так и не назвали троих погибших во время взрыва, причем этим делом занимаются не местные силовики, а главное управление Следственного комитета.

Но в любом случае, мигранты из Центральной Азии оказываются крайними. Что ж, увы, им не привыкать.