Алан - герой, но ему стоит поумнеть

Трагедия в Магнитогорске, где в результате взрыва от неустановленной причины (по официальной версии - от бытового газа) под развалами жилого дома погибли десятки человек, затронула и мусульман.

Мы уже писали о таджикской матери и ее детях, погибших в результате этой катастрофы. Однако из сообщений многочисленных СМИ позже стало известно о позитивных новостях, связанных с мусульманами, а именно о молодом парне Алане Абдуллаеве, одним из первых пришедших на помощь оказавшихся под завалами людям.

Мы тоже хотели написать об этой новости одновременно с другими исламскими и неисламскими СМИ, сообщившими о ней. Однако после ознакомления с взглядами Алана посредством изучения его аккаунтов в социальных сетях, у нас возникли некоторые сомнения, как же это преподнести.

Так, из его аккаунта в Одноклассниках выяснилось, что Алану нравится политика президента Путина по "борьбе с терроризмом" в Сирии.

Или размещение новых российских "Искандеров" в Калининградской области - видимо, чтобы бороться с терроризмом уже в Европе.

Мы сочли возможным привести эту информацию публично, так как она размещена на открытой странице Алана, который в эти дни тоже стал публичной персоной.

И хотим сказать в этой связи следующее.

Конечно, Алан молодец, что пришел на помощь пострадавшим людям, среди которых, как выяснилось, были и мусульмане. Это отличная презентация Ислама, самый настоящий дау'ат благими делами, в которых сегодня чрезвычайно нуждается наша умма.

Молодец он и потому, что ходит в мечеть на молитву в то время, как многие его сверстники ходят на дискотеки или в бары. И потому, что занимается спортом и ведет здоровый образ жизни.

В общем, Алан практически идеальный пример мусульманина в современном обществе. Но именно поэтому мы бы хотели призвать его и таких как он, кто совмещает исламский образ жизни с теми идеями, что распространяются на его странице, кое о чем задуматься.

Ты, Алан, полез спасать простых людей, женщин и детей из под завалов дома. Но благодаря политике лидера, которого ты поддерживаешь, под завалами сотен домов в Сирии оказались тысячи таких же простых людей, между прочим, твоих единоверцев. Увы, многих из них не удалось спасти, и родители вытаскивали оттуда уже трупы своих детей или дети находили там трупы своих родителей.

И теперь, когда ты видел это горе сам, неужели ты тоже продолжишь поддерживать борьбу своего лидера вот с такими "террористами" в Сирии?

Задумайся, Алан, и о том, почему, пока поддерживаемый тобой лидер бомбит "террористов", подобных тем, которых ты спасал, или размещает так нравящиеся тебе "Искандеры" на границах с другими странами, в России один за другим падают неисправные самолеты, взрываются старые шахты или дома? Может быть, потому что, на их содержание в исправном состоянии или модернизацию нет тех денег, которые ушли на бомбы для Сирии или "Искандеры" для Европы, уже не говоря о яхтах Сечина, Абрамовича и т.д.?

Очень хорошо, Алан, что ты, будучи молодым человеком, ходишь в мечеть и ходишь с бородой, как и положено мусульманину, и что в России тебе позволено хотя бы это. Но ты, наверное, знаешь, что в твоем родном Узбекистане это гораздо сложнее, даже сейчас, после смерти тирана Каримова. И наверное, ты должен знать о том, что установка на борьбу с исламским возрождением в государствах Средней Азии идет из Москвы (а также из Пекина), от того самого лидера, которого ты поддерживаешь, и которому мусульмане Туркестана нужны как бесправные и верноподданные гастарбайтеры в России, а не свободные и гордые люди, живущие в своих процветающих странах.

Словом, Алан, мы хотели бы, чтобы ты задумался обо всем этом, и чтобы Аллах сделал тебя еще лучшим, чем ты уже есть. Спору нет, ты - настоящий герой, но тебе стоило бы немного поумнеть.