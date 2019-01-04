Тела таджикской матери и трех ее детей нашли под обломками дома в Магнитогорске



Спустя три дня поисков под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске нашли тела граждан Таджикистана – матери и трех ее детей.

«Нашли тело Раджабмо Исоевой с тремя её детьми. Родственники уже опознали их», - сообщил для «Азия-Плюс» Сафар Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге

По словам консула, тела таджикистанцев нашли ещё позавчера ночью, однако только вчера родственников пригласили на опознание. Он также сообщил, что вопрос об отправке тел на родину решается, и в ближайшие дни их отправят в Таджикистан.

Отец семейства, 26-летний житель района Кушониён Хатлонской области Таджикистана Шухрат Улфатов был найден одним из первых под обломками дома и госпитализирован. Накануне его доставили в Челябинскую областную клиническую больницу.

Всего же, по последним данным, с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 43 человека, из них 37 человек погибли, в том числе 6 детей, 6 - спасены, в том числе 2 ребёнка. Местонахождение еще 4 человек устанавливается.

Напомним, утром 31 декабря один из подъездов дома в Магнитогорске по улице Карла Маркса обрушился, по предварительной версии, после взрыва бытового газа. Повреждения получили 48 квартир.