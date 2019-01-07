Порошенко ударил Томосом по Крымнашу

Вчера завершилась процедурно-каноническая часть церковной битвы за Украину, о которой "Голос Ислама" периодически информирует своих читателей в силу ее важности и для мусульман.

"Томос наш!" заявили миллионы украинских православных, после того, как в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил грамоту с таким названием предстоятелю новой Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию. Сама церковь, как мы писали ранее, была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года.

Напомним нашим читателям, что томос - это грамота о каноническом признании церковной независимости (автокефалии), которую в данном случае вручил глава вселенского Константинопольского Патриархата главе недавно учрежденной (точнее, воссозданной) им Киевской Митрополии.

До этого момента в Украине существовала т.н. Украинская Православная Церковь Киевской Митрополии, подчиненной Московскому Патриархату (УПЦ МП), то есть, Русской Православной Церкви, и независимая Украинская Православная Церковь, чей самопровозглашенный Киевский Патриархат (УПЦ КП), однако, никем не был признан среди канонических церквей мирового православия.

Вывод украинского православия из под под подчинения Москве был начат с аннулирования прав на церковное окормление Украины, предоставленных Константинопольским патриархатом Московскому патриархату в XVII веке под геополитическим нажимом, и его возвращения Константинополю (восстановление ставропигии). Вторым шагом под руководством Константинополя была создана новая ПЦУ, которая объединила последователей непризнанного ранее Киевского Патриархата и патриотически настроенных православных украинцев из УПЦ Московского патриархата, существование которого в Украине утратило для них смысл. И, наконец, этот процесс завершился дарованием этой ПЦУ томоса, то есть, церковной независимости.

Произошедшее, безусловно, стало личным успехом президента Украины Петра Порошенко, который сделал символичное фото с данной процедуры, уже обошедшее интернет и ставшее основой для сотен различных мемов, мотиваторов и т.п. Учитывая символическое значение, которым наделяли в Москве анексию Крыма, можно сказать, что Порошенко ударил Томосом по Крымнашу, зачеркнув три века истории Российской империи как лидера мирового православия.

В Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) прокомментировали произошедшее как "попытку украсть у православных Рождество" накануне большого церковного праздника православных. При этом, те, кто пытались любыми силами помешать этому событию, когда оно произошло, были вынуждены делать хорошую мину при плохой игре. В частности, теперь в РПЦ МП заявляют, что произошедшее не имеет никакого значения, так как ни одна из поместных церквей прямо новую ПЦУ не признала. Но дело в том, что ни для одной из этих церквей этот вопрос не имеет принципиального значения, чтобы из-за него портить отношения, хоть с Константинопольским патриархатом, хоть с Московским патриархатом. Вот для последнего он абсолютно принципиален, поэтому из-за него он пошел на разрыв с главенствующим в мировом православии Константинопольским патриархатом. Однако к огорчению Московского патриархата ни одна из поместных церквей его примеру не последовала - все они продолжают признавать канонический и символический статус Константинополя, а значит, косвенно признают и принятое им решение.

Так или иначе, процесс отрыва украинского православия от имперского "русского мира" вошел в решающую фазу. Украинские политики и юристы уже рассматривают вопрос о юридической обязательности переименования т.н. Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в Русскую Православную Церковь в Украине, чтобы отныне она воспринималась украинцами как чужеродное образование. В России такие инициативы вызывают настоящую истерику и обвинения в ограничении свободы вероисповедания, но разве они не соответствуют российскому закону об иностранных агентах, предписывающему определять так организации, имеющие за рубежом свой руководящий центр или источники финансирования?