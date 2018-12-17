В Украине прошел объединительный собор и создана новая церковь

В наши дни мы часто повторяем эпитет «исторический» по отношению к разным событиям, и он может показаться уже банальным и заезженным, но прошедший в Киеве Объединительный собор Украинской православной церкви действительно заслуживает звания «исторического» в полной мере. Новые православные церкви появляются реже, чем новые государства (достаточно сказать, что даже в аннексированном Крыму по прежнему действует Украинская православная церковь Московского патриархата — единственный крымский институт, который формально подчиняется Киеву), а церковь, образовавшаяся сейчас в Киеве еще и бросает вызов главному мифу русского мира, о чем мы уже писали на сайте.

Итак, что же произошло? В Софийском соборе Киева 15 декабря собрались представители церквей, которые считались неканоничными - Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. От УПЦ Московского патриархата приняли участие лишь два епископа (обоих уже выгнали из УПЦ МП), хотя именно к этой церкви относится большинство приходов, что с определенной точки зрения ставит под сомнение всеобщий «объединительный» характер собора.

Однако, результат достигнут — собор объявил о создании новой поместной православной церкви. Главную идею собора выразил президент Украины Петро Порошенко, участвовавший в соборе:

«Это церковь без Путина, это церковь без Кирилла, церковь без молитвы за российскую власть и российские войска, потому что российская власть и российские войска убивают украинцев...Это день окончательного получения нашей украинской независимости от России. И Украина уже не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, «из московской чаши московский яд»»

Предстоятелем, то есть главой новой церкви стал 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), который тут же призвал иерархов и мирян присоединиться к новой церкви.

Новый митрополит, как сообщает Би-би-си, уже получил приглашение в Стамбул. Ожидается, что вручение томоса (грамоты о независимости церкви) состоится 6 января 2019 года.

Интересно, что Епифаний, который ранее был пять лет заместителем патриарха УПЦ КП Филарета, в отличие от многих своих коллег, получил теологическое образование не в России, а в Украине и Греции. Он владеет греческим языком и как считается, представляет другую (не московскую) традицию православия.

Собор, разумеется, стал событием номер один в Украине. На Софийской площади в Киеве собрались тысячи людей, ее периметр был огражден, людей пропускали через рамки металлоискателей, на подходе дежурили наряды полиции. Многие люди приехали организованными группами, целыми приходами, некоторые пришли сами.

В добавок, даже оппоненты Петра Порошенка, считающие, что по сути весь организованный им собор был по сути его же политическим пиаром, признают, что это действительно один из немногих его успехов.

Косвенно политический успех подтверждается бурной реакцией России, в особенно РПЦ. Патриарх Кирилл первым же делом направил открытое письмо... нет, не лидерам других православных церквей, а папе римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому, генеральным секретарям ООН и ОБСЕ, президенту Франции и канцлеру Германии. В письме он заявил о «начале полномасштабных гонений» на епископат и клириков УПЦ МП со стороны украинской светской власти. Московский патриарх заявил, что архиереев этой церкви вызывают на «беседы» и допросы в Службу безопасности Украины, задерживают и подвергают унизительным обыскам. По его мнению, действия киевской власти направлены на то, чтобы принудить представителей УПЦ МП к участию в соборе. В Службе безопасности Украины отвергли обвинения в давлении на церковь, подтвердив наличие в производстве спецслужбы ряда дел о разжигании межнациональной и межконфессиональной вражды, в рамках которых у некоторых представителей УПЦ МП проводились обыски.

Ну и конечно же, РПЦ считает неканоничным и незаконным весь собор. По их мнению, собор нельзя признать, так как это событие политическое — как будто любой другой собор бывает не политическим.

Как бы то ни было, собор безусловно стал ударом по концепции «православной Руси» и «русского мира». Раскол между двумя важнейшими центрами православия — Константинополем и Москвой — будет углубляться, а наличие теперь объединенной на землях древнего Киева новой поместной церкви будет еще больше разъедать идею «триединой православной Руси».