Манбидж: кто кого кинул?

Последние месяцы или даже уже пару лет "Голос Ислама" хотя и продолжает неизменно освещать события в Сирии и вокруг нее, но делает это уже в режиме вялотекущей новостной аналитики.

Причина, думается, понятна - в сложившемся раскладе уже не приходится говорить о возможности прорывов регионального, а тем более мирового масштаба в этой стране для исламского проекта, на который долгие годы возлагали надежды его сторонники. В лучшем случае сейчас можно надеяться на сохранение хотя бы небольшого очага на северо-востоке страны, в котором под протекторатом Турции сохранятся остатки сил суннитского сопротивления.

На этом фоне события самого последнего времени выглядели как интрига. Речь идет о заявлении президента США Дональда Трампа о выводе всех американских сил из севера Сирии и последовавших за ним событиях.

Напомним, что объявление Трампа представлялось как несогласованное с его же командой, а именно ее военно-политическим блоком. По крайней мере, бывший министр обороны США Джеймс Мэттис демонстративно подал в отставку именно из-за несогласия с этим решением, о котором он, по сообщениям СМИ, узнал из твиттера Дональда Трампа.

Вслед за этим состоялся телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого, по сообщениям СМИ, американский президент сказал своему турецкому коллеге о Сирии следующее: "Хорошо, теперь это все ваше. Наше дело сделано" ("OK, it's all yours. We are done"). Вслед за этим было заявлено о том, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию с визитом, что было призвано продемонстрировать открытие новой вехи в отношениях между двумя странами и завершение противостояния последних лет между ними. На этом фоне сообщалось об одобрении Пентагоном и Госдепом США поставки Турции ракетных комплексов "Патриот" на сумму $3,5 млрд. Со своей стороны Эрдоган, накануне в очередной раз заявлявший о взятии в ближайшем времени города Манбидж турецкими и лояльными им сирийскими суннитскими силами, заявил о готовности сдвинуть данную операцию на срок вывода из северной Сирии американских сил - примерно два месяца.

Почему все это могло бы стать интригой впервые за долгое время? Потому что, в этом случае, то есть, в случае передачи американцами контролируемых ими территорий туркам и повстанцам, в Сирии могла сложиться принципиально новая реальность. При таком повороте сирийская оппозиция, загнанная сегодня в небольшой закуток под турецким протекторатом, теоретически могла бы снова превратиться в силу, равновесную с режимом.

Но, конечно, этот сценарий требовал решения ряда политических задач.

Во-первых, в объединенную сирийскую оппозицию должны были быть инкорпорированы нынешние Сирийские Демократические Силы (СДС) - как их арабская, так и их курдская составляющие, чьи отношения с суннитскими повстанцами традиционно были неприязненными.

Во-вторых, очевидно, что этот вариант требовал возобновления сотрудничества на данном направлении Турции, с одной стороны, и Саудовской Аравии с Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны, которые в последнее время превратились в фактических спонсоров СДС, в особенности их арабской части.

И вот реализуемость этих факторов уже вызывала серьезные вопросы. Ведь последние годы, с одной стороны, неуклонно ухудшались отношения Турции с саудитами и эмиратцами, пик чего был достигнут во время скандала из-за убийства Хашоги. С другой стороны, как об этом не раз в последнее время писал "Голос Ислама", саудиты и эмиратцы начали недвусмысленное примирение с асадовским режимом.

В такой ситуации сегодняшняя новость о вхождении асадитских сил в Манбидж по приглашению курдской YPG, которую американцы как бы должны были оставить один на один с турками, увы, не прозвучала, как гром среди ясного неба. Правда, следует отметить, что по уточненной информации на данный момент силы режима не вошли в сам Манбидж, а встали на линии возможного продвижения в него турецких и союзных им суннитско-повстанческих сил. Хотя, по существу это мало что меняет - в любом случае, называя вещи своими именами, асадитский режим умыкнул Манбидж из под носа Эрдогана, которому его, как заявлялось, должен был передать Трамп.

Сделано это было однозначно с ведома и при активном участии России, чьи представители уже подтвердили свою медиаторскую роль в этом событии. В связи с чем заявлено о проведении завтра консультаций между представителями России и Турции, которые, судя по их заявлениям, отказываются признавать факт перехода Манбиджа под контроль режима и заявляют о том, что YPG с помощью дезинформации об этом оказывает на Турцию "психологическое давление".

В этой связи возникает ряд вопросов, без ответов на которые понять, как именно произошло то, что произошло, будет сложно.

Был ли согласован ввод асадитских сил на рубежи Манбиджа с американцами, которые на словах обещали передать его Турции? Если да, то было ли это сделано лично Трампом, который таким образом обвел вокруг пальца Эрдогана, или его фрондирующим генералитетом, который, судя по медийной картинке, открыто противодействует политике американского президента в Сирии?

Далее, действительно ли произошедшее стало таким уж сюрпризом для Эрдогана и действительно ли он собирался занять нишу, высвободившуюся после ухода американцев? И как он собирался это сделать в разгар конфликта с саудитами и эмиратцами, и не достигнув политического решения с арабскими и курдскими силами на севере, которое бы позволило инкорпорировать их в новую реальность?

И если ответ на первый вопрос вряд ли буден дан, то ответом на второй вопрос можно будет считать действия Анкары уже в ближайшее время. А именно, продолжит ли она добиваться установления контроля над северо-востоком Сирии или в итоге заявит, что не возражает против того, что это сделает режим при условии, что последний добьется ухода оттуда "террористов РПК", главного раздражающего Турцию фактора.

Впрочем, рискнем предположить, что в сложившихся обстоятельствах добиться перехода под контроль Турции и повстанцев территорий, которые СДС начало передавать режиму, будет сложно со всех точек зрения. И гораздо проще будет представить дело так, что Турция сделала все, что могла, но опять преданная всем миром не смогла прыгнуть выше головы...

Так что, к сожалению, шансов на сохранение и развитие интриги, возникшей после заявления Трампа и его разговора с Эрдоганом, как и на изменение фактически сложившегося на данный момент балланса сил между режимом и оппозицией, маловато. Хотя, мы будем очень рады в этом ошибиться...